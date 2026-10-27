Pacientki odstranili celoten želodec, po operaciji ugotovili, da ni imela raka

Med obsežno operacijo so Hrvatici pred tremi leti odstranili celoten želodec, bezgavke, potrebušnico, slepič in žolčnik, poroča net.hr. Po pisanju Jutarnjega lista tožilstvo obtoženi zdravnici očita, da je pri analizi vzorca, odvzetega pri biopsiji, napačno sklepala, da gre za adenokarcinom, in ni opravila dodatnih testov, ki bi pomagali razlikovati med obema vrstama tumorja. Obtožena je malomarnega zdravljenja, ki je povzročilo posebej hude telesne poškodbe, za kar tožilstvo zahteva enoletno zaporno kazen.

Zdravnica zanika odgovornost

Zdravnica je v svojem zagovoru zanikala odgovornost in zatrdila, da so po biopsiji opravili še pet dodatnih preiskav. Poudarila je, da bi morali zdravniki, ki so sodelovali pri nadaljnjem zdravljenju, pred operacijo preveriti, ali je bila diagnoza ustrezna. Kirurg, ki je izvedel poseg, je sicer potrdil, da med operacijo ni mogel otipati tumorja, vendar je postopek nadaljeval zaradi ugotovitev, ki so kazale na raka. Pacientka je na zaslišanju opisala časovnico zdravljenja. Zaradi hudih bolečin v trebuhu se je oktobra 2023 odpravila na pregled h gastroenterologu, ki jo je napotil na nadaljnje preiskave. Po opravljeni biopsiji so ji povedali, da ima adenokarcinom, ki ga je treba čim prej odstraniti, zato so jo napotili h kirurgu.

Operacija (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

'Neznosne bolečine'