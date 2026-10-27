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Pacientki odstranili celoten želodec, po operaciji ugotovili, da ni imela raka

Zagreb, 27. 10. 2026 08.01 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
M.S.
Operacija

Zaradi napačne diagnoze raka so hrvaški pacientki konec leta 2023 v zagrebški bolnišnici odstranili celoten želodec. Kasneje se je izkazalo, da je šlo za benigni tumor, ki ne zahteva tako obsežne operacije. Državno tožilstvo je zdaj vložilo kazensko ovadbo zoper zdravnico, ki je analizirala vzorec biopsije in postavila napačno diagnozo, ki je pacientki popolnoma spremenila življenje.

Med obsežno operacijo so Hrvatici pred tremi leti odstranili celoten želodec, bezgavke, potrebušnico, slepič in žolčnik, poroča net.hr.

Po pisanju Jutarnjega lista tožilstvo obtoženi zdravnici očita, da je pri analizi vzorca, odvzetega pri biopsiji, napačno sklepala, da gre za adenokarcinom, in ni opravila dodatnih testov, ki bi pomagali razlikovati med obema vrstama tumorja.

Obtožena je malomarnega zdravljenja, ki je povzročilo posebej hude telesne poškodbe, za kar tožilstvo zahteva enoletno zaporno kazen.

Zdravnica zanika odgovornost

Zdravnica je v svojem zagovoru zanikala odgovornost in zatrdila, da so po biopsiji opravili še pet dodatnih preiskav. Poudarila je, da bi morali zdravniki, ki so sodelovali pri nadaljnjem zdravljenju, pred operacijo preveriti, ali je bila diagnoza ustrezna. Kirurg, ki je izvedel poseg, je sicer potrdil, da med operacijo ni mogel otipati tumorja, vendar je postopek nadaljeval zaradi ugotovitev, ki so kazale na raka.

Pacientka je na zaslišanju opisala časovnico zdravljenja. Zaradi hudih bolečin v trebuhu se je oktobra 2023 odpravila na pregled h gastroenterologu, ki jo je napotil na nadaljnje preiskave. Po opravljeni biopsiji so ji povedali, da ima adenokarcinom, ki ga je treba čim prej odstraniti, zato so jo napotili h kirurgu.

Operacija (slika je simbolična).
Operacija (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

'Neznosne bolečine'

"Po sami operaciji sem trpela neznosne bolečine," je povedala. Analiza odstranjenega tkiva kasneje ni pokazala raka. "Ugotovili so, da sploh nimam adenokarcinoma, temveč da gre za majhen benigni nevroendokrini tumor, ki ni zahteval kirurškega zdravljenja, ampak bi ga lahko zdravili simptomatsko. Kirurg mi je tudi povedal, da ko me je odprl, ni videl ničesar, vendar da je vse odstranil, ker ni hotel biti odgovoren, če bi res šlo za raka," je opisala pacientka.

Po odstranitvi želodca Hrvatica trpi hude posledice, tako fizične kot psihične. "Imam 80-odstotno invalidnost in 100-odstotno telesno okvaro," je povedala in dodala, da je tudi interna preiskava bolnišnice potrdila strokovno napako pri njenem zdravljenju.

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KOMENTARJI19

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gongash
27. 10. 2026 09.28
Pozdravili so jo v invalida.....
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+1
1 0
borjac
27. 10. 2026 09.28
Huda napaka zdravnikov ??? to ni napaka , to je zločin.
Odgovori
+1
1 0
Teflonka
27. 10. 2026 09.25
🫣
Odgovori
0 0
Lens
27. 10. 2026 09.18
Novica bi bila vredna prve strani na kakšnem medicinskem časopisu, tu pač ne.
Odgovori
-1
0 1
Bebo2
27. 10. 2026 09.15
grozno!
Odgovori
+1
1 0
Mitja R
27. 10. 2026 09.05
In to je glavna današnja novica? Glede na naslov bi pričakoval, da se je zgodilo v Sloveniji. Take napake se dogajajo po celem svetu, ni potrebno poročati, če se to zgodi v tujini. Samo, da se ljudi hujska proti zdravnikom. Zelo zavržno. Če ste pravi novinarji, boste našli druge zanimive zgodbe, ki se nas dejansko tičejo.
Odgovori
+0
3 3
St. Gallen
27. 10. 2026 09.04
v Svici gledata dva patologa isti, vzorec.. moznost napake mnogo nizja, enako na Svedskem
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+1
2 1
Definbahija
27. 10. 2026 08.58
Da ne boste vsi pametni in tulili samo čez naše zdravnike!! Naši so carji
Odgovori
-2
1 3
Potouceni kramoh
27. 10. 2026 08.58
A je Zagreb že glavno mesto Slovenije..vprašam za Janeza
Odgovori
-1
1 2
brezveze13
27. 10. 2026 08.55
spravljanje na zdravnike je popoln absurd mogoče ji je pa tako dejansko preprečil da bi na osnovi tumorja prišlo do raka. ampak sedaj je v igri denar, mislim da bi tudi jaz tožil zdravstveno ustanovo ker mi noče izdati potrdila da sem malo čez les , da bi se lahko upokojil
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+2
4 2
klop12
27. 10. 2026 08.42
ma hvala bogu, da programiram same neumnosti, da zarad tega kak Boing ne pade dol, sam to sm vesel
Odgovori
+4
4 0
rok1211
27. 10. 2026 08.37
Pozitivna stvar je da ga zdaj sigurno ne bo več imela
Odgovori
-2
4 6
SpamEx
27. 10. 2026 08.37
Žal se to dogaja in se bo dokler bo prisoten človeški faktor
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
27. 10. 2026 08.37
AI se najbrž nebi zmotila
Odgovori
-3
1 4
Slovener
27. 10. 2026 08.19
Pacientki odstranili celoten želodec, po operaciji ugotovili, da ni imela raka - Nekaj podobnega se je zgodilo tudi v Sloveniji , pa se o tem ni bogve kaj pisalo!
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+8
10 2
Astalaviva1958
27. 10. 2026 08.33
To se dogaja dnevno po svetu pa se ne piše...
Odgovori
+8
8 0
čevapgpt
27. 10. 2026 08.35
če so pa slovenski "zdravniki" sveti in se o njih ne sme pisat nič slabega. če se že piše pa mora izginiti takoj po objavi.
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+6
7 1
Pravica.
27. 10. 2026 08.38
Kar naj se pišejo takšne stvari! Da bodo ljudje še bolj pozorni, previdni, nikoli ne veš, kaj te čaka.
Odgovori
+4
4 0
matdej
27. 10. 2026 09.05
Pravica,na kaj naj bodo ljudje pozorni???Ce ti zdravnik rece da imaš raka,ki ga lahko odstranijo samo z operacijo.Verjameš zdravniku.Kaj se bo zgodilo med op.pa pacient nemore vplivat na poseg.Lahko ga samo zavrne.
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+1
1 0
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