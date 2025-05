Pacientom postavljal lažne diagnoze in tako financiral svoje luksuzno življenje

Svojim pacientom je postavil lažno diagnozo, nato pa z denarjem, ki ga je prejel od njihovih zavarovalnic, financiral svoj razkošen življenjski slog. Revmatologa Jorgeja Zamoro-Quezado so spoznali za krivega goljufije ter ga obsodili na 10 let zapora, tri leta nadzorovanega izpusta ter na odvzem večmilijonskega premoženja.

Revmatolog Jorge Zamora-Quezada je več posameznikov in zavarovalnic ogoljufal s tem, da je pacientom namerno diagnosticiral revmatoidni artritis, čeprav niso imeli vseživljenjske in neozdravljive bolezni, poročajo ameriški mediji. 68-letni zdravnik iz Teksasa je kljub temu izvajal nepotrebno zdravljenje in bolnikom naročil nepotrebna testiranja, vključno z različnimi injekcijami, infuzijami, rentgenskimi žarki, magnetno resonanco in drugimi postopki – vse s potencialno škodljivimi in celo smrtonosnimi stranskimi učinki.

Med 25-dnevnim sojenjem so zoper revmatologa pričali tudi drugi zdravniki. Kot je dejal eden od njih, je bilo pri večini bolnikov očitno, da nimajo revmatoidnega artritisa, nevarna zdravljenja pa so pri njih povzročila izčrpavajoče stranske učinke, vključno z možgansko kapjo, nekrozo čeljustne kosti, izpadanjem las in poškodbami jeter. Nekatere druge žrtve so razvile tako hude bolečine, da niso mogle opravljati preprostih vsakodnevnih opravil. "Ves čas sem bil v postelji, iz katere nisem mogel vstati sam. Bil sem načrpan, občutek sem imel, da moje življenje nima smisla," je sodišču povedal eden od pacientov.

Z izkupičkom financiral svoj razkošen življenjski slog