Padajo še zadnje kadilske trdnjave, nad cigaretni dim tudi (polovica) BiH

V Federaciji Bosne in Hercegovine (FBiH) je začela veljati prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih. Po novem zakonu, ki omejuje uporabo tobačnih izdelkov v bošnjaško-hrvaški entiteti, je kajenje sicer še vedno dovoljeno v lokalih, v katerih ne strežejo hrane. V srbski entiteti BiH, Republiki Srbski, omejitev kajenja v javnih prostorih še vedno ni. Novinarji iz obeh entitet pa so se odpravili med ljudi, da bi izvedeli, kaj si o (ne)prepovedi mislijo prebivalci.

Novi zakon o nadzoru in omejeni uporabi tobaka, tobačnih in drugih izdelkov za kajenje, ki je v Federaciji BiH začel veljati v nedeljo, prepoveduje kajenje v vseh zaprtih javnih prostorih, na delovnem mestu in v sredstvih javnega prevoza. Prepoveduje tudi kajenje v zasebnih vozilih, če je v njih mladoletna oseba. Zakon pa dovoljuje kajenje v gostinskih lokalih, v katerih strežejo izključno pijačo, ter v namestitvenih objektih in na letališču. Prostori za kajenje bodo v tem primeru morali biti ločeni in jasno označeni.

icon-expand Pepelnik na mizi gostinske terase v Sarajevu FOTO: AP

Izjeme, za katere zakon dovoljuje kajenje, so tudi oddelki za zaščito duševnega zdravja v zdravstvenih ustanovah in druge ustanove za pomoč osebam z duševnimi motnjami, ustanove za paliativno nego, domovi za starejše in zapori, če lahko zagotovijo posebne prostore za kajenje. Zakon se nanaša na vse tobačne izdelke in druge izdelke za kajenje, vključno z elektronskimi cigaretami, brezdimnimi tobačnimi izdelki in rastlinskimi izdelki za kajenje. Globe bodo inšpektorji začeli izdajati po izteku 12 mesecev od začetka veljavnosti zakona. Znašale bodo do največ 15.000 konvertibilnih mark oziroma 7670 evrov. Pravna oseba, ki ne bo prepovedala kajenja, bo plačala do 5000 mark (2565 evrov) globe, fizična oseba, ki bo kadila v zaprtem prostoru, pa 100 mark (51 evrov). Na sarajevskih in banjaluških ulicah Iz redakcije Klix.ba so se odpravili na sarajevske ulice, da bi videli, kako so nove omejitve sprejeli tamkajšnji prebivalci, ki so sicer kadilci. "Kajenje v zaprtih prostorih je treba nujno prepovedati. Kdor želi kaditi, naj gre ven ali pa v ločene prostore, kjer je zračenje," je dejal eden od sogovornikov. Druga sogovornica je dejala, da se ji zdi prepoved kajenja dobra za otroke in mladino, kajenju na prostem pa ne nasprotuje. Tretji je dejal, da njega kot kadilca novi zakon moti, nekadilcev pa ne. Meni, da bi bilo najbolje, če bi lokale ločili na tiste za kadilce in tiste za nekadilce, da bi vsi lahko uživali.

icon-expand Kajenje FOTO: Shutterstock