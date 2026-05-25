Padajo temperaturni rekordi, ugasnila tudi življenja

Prejšnji najtoplejši majski dan na Otoku je dosegel 32,8 stopinje Celzija, in sicer prvič leta 1922 in nato še leta 1944.

Rekordno topel dan v maju pa ni samo današnji dan, ampak je bila tudi minula noč, ko so v Londonu zabeležili 19,4 stopinje Celzija.

Rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur za večji del Anglije velja do srede. Neobičajno visoka je tudi raven ultravijoličnega sevanja. Zaradi povečanega povpraševanja v grofijah Kent in Sussex so na okoli 500 posestvih brez vode ali pa se soočajo z njenim pomakanjem, so sporočile pristojne oblasti. Na Škotskem višavju je medtem oblačno in dežuje.

Britanski vremenoslovci so pred tem za danes napovedali temperature do 35 stopinj Celzija, potem ko se je v nedeljo zvečer vročinski val razširili na dele jugovzhodne Anglije in Londona. Pričakujejo, da bodo temperature še nekaj ur naraščale, medtem ko temperature tudi drugod večinoma dosegajo od 25 do 30 stopinj Celzija.

"Temperature nad 35 stopinj Celzija so pri nas redke, celo v poletnih mesecih, zato je precej zgodovinsko, da se temperature v maju približujejo 35 stopinjam Celzija," je za britansko tiskovno agencijo Press Association povedal meteorolog Tom Morgan.