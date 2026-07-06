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Padajoča drevesa, prekinitve elektrike in vode, poplave, evakuacije

Agana/Garapan, 06. 07. 2026 12.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Tajfun Bavi

Supertajfun Bavi, ki je z močnim dežjem in vetrom pustošil po otoku Guam in Severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko gmotno škodo. Največja je na otočku Rota, kjer je veter dosegal hitrost do 290 kilometrov na uro. Po prvih informacijah žrtev ni bilo.

Situacija po ujmi na omenjenih ameriških tihomorskih ozemljih sicer še ni povsem jasna, saj so reševalne operacije ovirale nevarne razmere, ki so prevladovale skoraj ves dan, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred prihodom supertajfuna so sicer oblasti na otokih preventivno evakuirale najbolj ranljive prebivalce.

Po prehodu supertajfuna so oblasti poročale o obsežni gmotni škodi, vključno s poplavami, podrtimi drevesi in poškodovanimi električnimi vodi. Najbolj prizadet je Rota, najjužnejši otok Severnih Marijanskih otokov.

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Otoček se je znašel v središču tajfuna z vetrom do 290 kilometrov na uro, ki se je nato počasi premaknil proti zahodu. Oblasti so poročale o prekinjeni dobavi elektrike in vode ter telekomunikacijskih povezav za mnoge od 1500 prebivalcev otoka. Sporočile so, da obseg škode zaradi težav s komunikacijami še vedno ni jasen.

Tajfun Bavi
Tajfun Bavi
FOTO: AP

Ameriška meteorološka služba NWS je prebivalce Rote pred prihodom supertajfuna pozvala k evakuaciji ob opozorilu, da bi bil zaradi padajočih dreves in prekinitve električnega toka lahko večji del otoka več tednov neprimeren za bivanje.

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Oblasti na Guamu so medtem sporočile, da je zaradi poplav, podrtih dreves, pretrganih električnih vodov, zemeljskih plazov in drugih poškodb, povezanih z nevihto, neprehodnih okoli deset glavnih cest. Informacijski center je prebivalce pozval, naj se ne odpravijo na pot z avtomobilom, ker bi s tem "ovirali delo reševalcev in upočasnili čiščenje cest". Opozoril je, da so razmere še vedno nevarne.

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Severni Marijanski otoki in Guam imajo sicer skupno približno 210.000 prebivalcev.

Bavi je drugi ciklon pete kategorije, ki je v nekaj mesecih prizadel to ameriško ozemlje v zahodnem Pacifiku. Aprila je tajfun Sinlaku opustošil Guam in Severne Marijanske otoke, pri čemer je umrlo najmanj šest ljudi.

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