Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Padalec ostal ujet na višini 4500 metrov

Queensland, 13. 12. 2025 12.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
14

Avstralski preiskovalci nesreč so objavili posnetek padalca Adriana Fergusona, ki je ostal ujet z rezervnim padalom na repu letala na višini 4500 metrov. Na koncu mu je uspelo varno pristati. Nihče od drugih članov posadke ni bil poškodovan.

V Avstraliji se je 20. septembra zgodila nesreča med padalskim skokom na letališču Tully v Queenslandu. Adrianu Fergusonu se je ob zapuščanju letala rezervno padalo zapletlo na rep letala Cessna Caravan, zaradi česar je visel sredi neba na višini 4500 metrov, poroča AP.

Med zapletom je Ferguson s kaveljskim nožom pretrgal 11 vrvi, ki so ga zadrževale, nato pa sprožil glavno padalo. Čeprav je bilo to delno zapleteno z ostanki rezervnega padala, se je popolnoma napihnilo in mu omogočilo varen pristanek. Med nesrečo je utrpel lažje poškodbe noge. Med incidentom je odskočil tudi snemalec, ki je padel v prosto padanje. Nihče od preostalih 16 padalcev na krovu in pilot ni bil poškodovan.

Ujet padalec
Ujet padalec FOTO: AP

Pilot je moral nadzorovati letalo z dvema padalcema še na krovu, pri čemer je del padala ostal zapleten okoli repa. Po klicu na pomoč je letalo varno pristalo na Tullyju brez dodatnih poškodb.

Avstralski urad za varnost v prometu je, kot poroča ABC News, ob objavi videoposnetkov nesreče poudaril, da lahko nošenje kaveljskega noža, čeprav ni zakonsko obvezno, reši življenje v primeru prezgodnjega odpiranja rezervnega padala.

Avstralija nesreča padalec
Naslednji članek

'Črno morje ne sme postati območje spopadov med Rusijo in Ukrajino'

Naslednji članek

Lažni zdravnik na Hrvaškem starejšim kradel denar in nakit

SORODNI ČLANKI

Turbulenca zaprla padalo, češki padalec strmoglavil

73-letni jadralni padalec se je zaletel v tovornjak in preživel

Dva dni po nesreči pri Dvorjah umrl jadralni padalec

23-letnik huje poškodovan po skoku z letala

Na Pelješcu pred Slovenko strmoglavil padalec in se hudo poškodoval

Huje poškodovana jadralni padalec in udeleženec soteskanja

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oliguma
13. 12. 2025 14.03
+1
Sami padalski mojstri..v komentarjih..ali noben ne ve...da je pri padalskelskem avtomatu še ena ročka, kjer se odvrže glavno padalo in odpre rezerva..tko, da tole ni nič takšnega.
ODGOVORI
2 1
murkecc
13. 12. 2025 14.13
Majster je odprl rezervno.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
13. 12. 2025 14.02
+0
V Novem Mestu, "Reševanje vojaka Ryana"? Ali je vse skupaj bilo namenjeno sprejetju radikalnih, nedemokratičnih in najbrž, vsaj delni, neustavnih zakonov. Priložnost izkoriščena, ali morda celo načrtovana?
ODGOVORI
1 1
komandos
13. 12. 2025 13.51
+2
Skoki iz avion se ne izvajajo tako kot ga je ta BEDAK izvedel LOL BUTASTI
ODGOVORI
2 0
mijavci
13. 12. 2025 13.47
+3
Ne znam si predstavljati ,da bi se zadnja krila odlomila, ker sila ni bila prav šibka.
ODGOVORI
3 0
Wolfman
13. 12. 2025 13.36
+1
Adrenalin 100%
ODGOVORI
1 0
JOKS klub
13. 12. 2025 13.32
+1
Nova izkušnja, ki ga, dobro zanj, ni stala življenja.
ODGOVORI
1 0
FIRBCA
13. 12. 2025 13.19
+2
strah
ODGOVORI
2 0
FIRBCA
13. 12. 2025 13.19
+1
in prezgodaj potegnil rocico za izvek padala.
ODGOVORI
3 2
FIRBCA
13. 12. 2025 13.18
+0
strah in prezgodaj potegnil rocico za izvek padala.
ODGOVORI
2 2
GAYPROPAGANDA
13. 12. 2025 13.14
+3
Imel je srečo da ni padel in bi bilo padalo poškodovano!
ODGOVORI
3 0
Gutenberg
13. 12. 2025 13.10
+3
Povzeto po YT.
ODGOVORI
3 0
Pfolca
13. 12. 2025 13.03
+3
Uf
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385