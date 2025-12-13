Padalec ostal ujet na višini 4500 metrov

V Avstraliji se je 20. septembra zgodila nesreča med padalskim skokom na letališču Tully v Queenslandu. Adrianu Fergusonu se je ob zapuščanju letala rezervno padalo zapletlo na rep letala Cessna Caravan, zaradi česar je visel sredi neba na višini 4500 metrov, poroča AP.

Med zapletom je Ferguson s kaveljskim nožom pretrgal 11 vrvi, ki so ga zadrževale, nato pa sprožil glavno padalo. Čeprav je bilo to delno zapleteno z ostanki rezervnega padala, se je popolnoma napihnilo in mu omogočilo varen pristanek. Med nesrečo je utrpel lažje poškodbe noge. Med incidentom je odskočil tudi snemalec, ki je padel v prosto padanje. Nihče od preostalih 16 padalcev na krovu in pilot ni bil poškodovan.