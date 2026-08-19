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Padec gladine vode v akumulacijskem jezeru razkril posmrtne ostanke

Las Vegas, 19. 08. 2026 15.40 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
V zahodnih zveznih državah ZDA gladina vode zaradi hude suše upada. Zmanjšuje se tudi vodnatost jezera Mead.

V največjem vodnem zbiralniku v ZDA – jezeru Mead – je gladina vode zaradi izrazite suše padla na rekordno nizko raven. Ob tem pa razkrila vse, kar je bilo najverjetneje leta skrito v globinah rezervoarja. Na nevadski strani obale, ob meji z Arizono, sta sprehajalca naletela na človeške kosti.

Z ekstremno sušo se ne spopada le Evropa, občutno pomanjkanje vode beležijo tudi v ZDA. Gladina vode v največjem akumulacijskem jezeru v ZDA – jezeru Mead – je dosegla rekordno nizko raven. In razkrila človeške posmrtne ostanke, med drugim tudi čeljust z zobmi, poročajo tuji mediji.

V zahodnih zveznih državah ZDA gladina vode zaradi hude suše upada. Zmanjšuje se tudi vodnatost jezera Mead.
V zahodnih zveznih državah ZDA gladina vode zaradi hude suše upada. Zmanjšuje se tudi vodnatost jezera Mead.
FOTO: AP

Obvestilo o najdbi skeletnih ostankov na plaži Boulder ob jezeru Mead v Nevadi je upravitelj narodnega parka prejel v nedeljo, 16. avgusta. "Na kraj najdbe so odšli čuvaji in Metropolitanska policija Las Vegasa," so potrdili za CBS. Dodali so, da incident še vedno preiskujejo, trenutno pa da nimajo nobenih dodatnih informacij.

Kosti sta našla prijatelja Dianelis Molina Cruz in Noel De Leon med sprehodom ob obali. "Igral se je s kamni v jezeru, nato pa zagrabil za čeljust. Ko je bolje pogledal, je videl zobe in vse ostalo," je povedala Dianelis. De Leon pa je dodal, da je k najdbi človeških ostankov najverjetneje 'prispevala' nizka gladina jezera. "Voda je zelo nizka, v primerjavi s tem, kje bi morala biti," je dejal. "In ko gladina vode upada, na dan 'priplavajo' okostnjaki."

Gladina upada že zadnji dve desetletji

Nivo vode v jezeru Mead, največjem ameriškem vodnem rezervoarju, sicer postopoma upada že vse od leta 2000. Po podatkih Ameriškega urada za melioracijo je gladina vode v zajetju prejšnji teden padla na rekordno nizko raven (316 metrov nadmorske višine), kar je precej pod prejšnjim rekordno nizkim nivojem iz julija 2022. 

Jezero Mead je zajetje, ki ga je na reki Kolorado na jugozahodu ZDA oblikoval Hooverjev jez. Nahaja se v zveznih državah Nevada in Arizona, 38 kilometrov vzhodno od Las Vegasa. Glede na vodno kapaciteto je največji rezervoar v ZDA.

Večji del jezera se nahaja v okrožju Clark (Nevada), ki ga še dlje časa pesti zmerna suša, kažejo podatki ameriškega monitoringa suše (US Drought Monitor – USDM). Sušna obdobja pa v zadnjih letih postajajo čedalje intenzivnejša, kar je predvsem posledica podnebnih sprememb, opozarjajo znanstveniki.

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Huda vročina ob izrazitem pomanjkanju padavin je povzročila presušenost rek in jezer v več državah, izredno nizek vodostaj pa je prinesel tudi nepričakovana odkritja.

V Budimpešti so v začetku tega meseca v Donavi našli posmrtne ostanke dveh nemških vojakov iz druge svetovne vojne, zraven pa skorajda nedotaknjen nemški vojaški motocikel Wehrmacht.

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Iz Donave so nedavno 'pokukale' še druge ostaline druge svetovne vojne, vključno z razbitim trupom ladje blizu Prahova v Srbiji.

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Podobno tudi na Hrvaškem, kjer je suša razkrila potopljena vozila, orožje in tudi ladje. Pa v Bolgariji, ker so odkrili kosti volnatega mamuta.

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V Združenem kraljestvu pa so zaradi nizke gladine vode v akumulacijskem jezeru v Rutlandu odkrili ostanke vasi Nether Hambleton, ki jo je ob graditvi akumulacijskega jezera 'vzela' voda.

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