Padec kripto kralja: spoznan za krivega goljufije in pranja denarja

Porota je razsodbo o krivdi kripto kralja Sama Bankmana Frieda podala po samo štirih urah in pol posvetovanja, piše BBC . Zdaj mu grozi do 10 let zapora, izrek kazni se pričakuje 28. marca naslednje leto.

Pred mesecem dni se je na zveznem sodišču v New Yorku začel sodni proces proti ustanovitelju bankrotirane kripto borze FTX Samu Bankmanu-Friedu , ki se je avgusta izrekel za nedolžnega vseh točk obtožnice. Ta mu je med drugim očitala pranje denarja, goljufije, zaroto in podkupovanje.

Tožilci so Bankmana-Frieda obtožili, da je lagal vlagateljem in posojilodajalcem ter ukradel milijarde iz borze kripto valut FTX, kar je pomagalo pospešiti njen propad. Obtožili so ga sedmih točk goljufije in pranja denarja.

Bankmana-Frieda so lani aretirali na Bahamih na podlagi ameriške tiralice, in sicer po obtožnici, da je prevaral vlagatelje in si prilastil pologe strank na FTX. Leta 2019 ustanovljeni FTX je hitro postal ena največjih svetovnih borz za digitalne valute, v začetku novembra lani pa je nenadoma propadla. Stranke so namreč zaradi poročil o vprašljivosti finančnih potez množično umaknile vloge, več kot milijon pa se jih ni odzvalo dovolj hitro in so ostali brez naložb.

Bankman-Fried in soobtoženci naj bi nezakonito uporabili denar vlagateljev na FTX, da podprejo sklade za tvegane investicije Alameda Research. Tožilec Damian Williams trdi, da gre za eno največjih finančnih prevar v zgodovini ZDA.

Po besedah Williamsa je Bankman-Fried porabil milijone dolarjev z FTX za luksuzno življenje. Ob propadu FTX je več kot milijon ljudi ostalo brez denarja.