Padec trdnjave Ugledar: koliko je stala ruska zmaga?

Bitka za Ugledar je končana. Dve leti in pol so si ruske sile prizadevale osvojiti urbano trdnjavo sredi zahodnodoneške ravnine in pri tem doživele serijo porazov zaradi slabo koordiniranih in trmastih frontalnih napadov ter krčevitega upora ukrajinskih sil pod vodstvom 72. brigade. Naposled pa je bil njen upor zlomljen. Ima simbolična in draga ruska zmaga tudi (večji) strateški pomen?

Moral bi postati rudarsko središče Donbasa z več kot 100.000 prebivalci in 10 rudniki, vendar je splet zgodovinskih okoliščin poskrbel, da je nenavadna urbana naselbina "diamantne oblike" sredi ravnice na zahodu regije Doneck desetletja živela v relativni obskurnosti. Mesto je bilo ustanovljeno leta 1964. Sprva se je imenovalo Pivdenij Doneck, v prevodu iz ukrajinščine Južni Doneck. Ukrajinske sovjetske oblasti so poskušale iz njega narediti zgodbo o uspehu težke socialistične industrije, vendar je zaradi takšnih in drugačnih zapletov na vrhuncu njegovega razvoja v mestu živelo 17.000 ljudi, od 10 načrtovanih rudnikov pa sta bila operativna samo dva. Leta 1969 so mesto preimenovali v Ugledar, v prevodu "dar premoga". Leta 2022 pa se je vse spremenilo. Ruska vojska, ki je v začetku invazije hitro napredovala na jugu Ukrajine in vzpostavila ozemeljski koridor med Krimom in Donbasom, je prav pri Ugledarju prvič naletela na močno utrjene položaje ukrajinske vojske. Agonija obkoljenega Mariupola je ukrajinskim branilcem dala dodaten čas za pripravo na ruski napad. Ugledar stoji na 187 metrov visoki vzpetini sredi ravnice in nudi obsežen pregled nad okolico. Poleg tega je naselbina močno urbanizirana, večina zgradb je t. i. "devetetažk" (devetnadstropnic), tudi na zunanjem robu mesta, kar je branilcem dalo še dodatno strateško prednost. Pod visokimi zgradbami so se nahajali številni predori, tako tisti, ki so obstajali v sovjetskih časih, kot novejši, ki jih je utrdila ukrajinska vojska. Zunaj ožjega območja mesta, na drugi strani ceste O0532 se nahaja še vikendaško naselje oz. ugledarske dače. Širši perimeter mesta, predvsem na južni, jugozahodni in jugovzhodni strani, je bil obdan z minskim poljem.

Prva bitka: Ruska katastrofa Spopadi za vasi v okolici Ugledarja so potekali skozi vse leto 2022. Ukrajinske sile so junija 2022 ponovno zasedle Pavlovko, ki leži na drugi strani reke Kašlagač, zgolj slaba dva kilometra stran od južnih obronkov Ugledarja. Rusko poveljstvo je takrat sklenilo, da je za uspešen napad na Ugledar potrebno povrniti nadzor nad Pavlovko. Napad, ki ga je vodila 155. brigada mornariške pehote ruske vojske, se je začel v noči iz 28. na 29. oktober. Ruske sile naj imele v prvih dneh bitke večje izgube. Forbes je v začetku novembra, ko je Rusija nadzirala približno polovico vasi, poročal, da je bilo ranjenih in ubitih 300 ruskih vojakov. Člani brigade pa so objavili pismo, v katerem so kritizirali poveljnika odseka fronte generalpolkovnika Rustama Muradova. Potek operacije so označili za nerazumljiv.

Ob istem času so ruske sile okrepile bombardiranje Ugledarja. Pri tem so uporabljali vse možne topniške kalibre, tudi 240-milimetrski 2S4 Tulipan. Žrtve na ukrajinski strani prav tako niso bile majhne. The Times je poročal, da je ukrajinska vojska dnevno izgubljala do 60 vojakov. Kljub padcu Pavlovke sredi novembra 2022 je v poveljstvu ruske 155. brigade zaradi visokih žrtev prišlo do več menjav poveljnikov. Toda Muradov je kljub kritikam številnih ruskih blogerjev ostal na položaju. V skladu z ruskimi načrti je bil sedaj teren za napad na ugledarsko trdnjavo pripravljen. V medijih se je na prelomu leta vse glasneje govorilo o prihajajoči ruski zimski ofenzivi. Več deset kilometrov severno se je v začetku leta 2023 že odvijala krvava bitka za krilne položaje okrog Bahmuta, Wagnerjem pa je uspelo pri Soledarju doseči preboj. Redna ruska vojska, ki si je po seriji porazov jeseni 2022 še celila rane, je nujno potrebovala vojaško zmago. Glavni steber obrambe Ugledarja je bila 72. brigada.

Prva velika bitka za Ugledar se je začela ponoči, 24. januarja 2023. Naslednji dan so prišla prva poročila, da je ruskim silam, ki so napadle z juga in vzhoda, uspelo prebiti prvo ukrajinsko obrambno črto. Ruskim vojakom se je uspelo prebiti do ugledarskih dač in pred njimi na drugi strani ceste so že stale visoke 'devetetažke'. Za nekatere vojake je bil to eden zadnjih prizorov v življenju. Ruske enote so se do 26. januarja prebile tudi do zahodnih obronkov meta, kjer pa so jih Ukrajinci, ki so na vseh smereh držali višje obrambne položaje ustavili. Po Ugledarju so začeli deževati termobarični izstrelki lanserjev TOS-1. Med silovitim napadom na mesto so s severa branilcem priskočile na pomoč okrepitve. Te je uspelo ruske sile potisniti stran od mestnih vrat. Učinkovita naj bi bila tudi ukrajinska protiletalska obramba, ki je uspela močno omejiti delovanje ruskih helikopterjev Ka-52 in letal Su-25. Ker frontalni napad na mesto ni uspel, so Rusi poskušali z mehaniziranim prodorom na bokih mesta. V začetku februarja so svet obšli posnetki hudega poraza oklepne kolone, v katerem je bilo uničenih ali onesposobljenih okrog 30 oklepnikov in tankov. Ti so postali žrtev kombinacije protitankovskih min in ukrajinskega topništva.

Tudi ta poraz Muradova ni ustavil. V drugem tednu februarja je ukazal nov večji napad, ki je znova prinesel enak rezultat z več deset uničenimi oklepnimi vozili. Ukrajinska vojska in britanski minister za obrambo Ben Wallace sta sporočila, da je bila uničena celotna 155. brigada ruske mornariške pehote skupaj s 130 kosi bojne opreme, od tega 36 tanki. Ruske sile naj bi trpele 150 do 300 smrtnih žrtev na dan, so trdili Ukrajinci. Številka je vprašljiva, a tudi ruski viri blizu vojski priznavajo visoke izgube. Sledile so številne pritožbe ruskih vojakov, naslovljene sprva na Muradova, nato pa še neposredno na predsednika Vladimirja Putina. Nekatere enote naj bi zavrnile ukaze poveljstva. Aprila se je na obronkih Vugledarja znova prikazala "uničena" 155. brigada in spet utrpela izgube tako v moštvu kot v tankih. Napad je bil sicer precej manjšega obsega. 3. aprila 2023 je rusko vrhovno poveljstvo končno sprejelo sklep o razrešitvi generalpolkovnika Rustama Muradova. To je bila do tistega trenutka razrešitev na najvišjem položaju v ruski vojski, ki se še vedno ni uspela prilagoditi na moderne razmere na bojišču. Manjši spopadi v okolici Ugledarja so se nadaljevali. Ukrajinci so poskušali ponovno zasesti Pavlovko, vendar je ruskim silam uspelo vas zadržati pod svojim nadzorom, vsi poskusi ruskih prebojev k severu pa so bili prav tako neuspešni. V začetku leta 2023 je ruska vojska močno zaostajala na področju nadzora iz zraka in uporabe dronov. Pojav iranskih šahedov-136 je le malce ublažil velik deficit, ki je bil eden od razlogov za hud ruski poraz. Spopadi so se nadaljevali v leto 2024, ruska vojska pa se je v krvi in blatu naučila marsikatere lekcije. Druga bitka: Ruski prodor na bokih in obkolitev mesta Razmere vzdolž celotnega bojišča in južnodoneške fronte so se do poznega poletja 2024 precej spremenile. Ruska vojska se je prilagodila razmeram, okrepila svoje vrste, prejela ogromno količino dronov, začela uporabljati modificirane težke letalske bombe z moduli za usmerjanje FAB in izboljšala koordinacijo enot. Ukrajina se je na drugi strani po propadu protiofenzive poleti 2023 začela soočati posledicami velikih žrtev, utrujenostjo, usihanjem prostovoljskega kadra in pomanjkanjem sredstev za uspešen aktivni odpor.

Poleg tega se je ukrajinsko vrhovno poveljstvo v začetku avgusta odločilo sprožiti izjemno tvegano operacijo v Kursku. Veliko najboljših enot je bilo zato iz doneškega teatra preusmerjenih na sever za invazijo na rusko ozemlje. Generalštab je upal, da bo Rusija glavnino svojih sil poslala v branjenje domačega ozemlja, kar pa se ni zgodilo. Rusi so nadaljevali ofenzivo v Donbasu, kjer se je po padcu Avdejevke in železniškega vozlišča Očeretino zanje odprla ugodna vrzel v ukrajinski obrambi in jim omogočila preboj proti Pokrovsku. Ukrajinsko poveljstvo je dolgo oklevalo, ko pa je bil Pokrovsk resno ogrožen, je tja poslalo svoje zadnje rezerve ter iz drugih odsekov bojišča premestilo nekaj prekaljenih enot. Tako je bila oslabljena tudi obramba Ugledarja. Pred tem je ruska vojska zasedla Novomihajlovko, Paraskovijevko in na koncu še Konstantinovko, ki leži ob isti prometnici 13 kilometrov severovzhodno od mesta. Figure na bojnem polju so bile postavljene za začetek odločilne bitke. Konec avgusta se je začelo silovito bombardiranje mesta z bombami FAB-500 in FAB-1500. Branilci 72. brigade so povedali, da so bili ti napadi najsilovitejši od začetka bitke za mesto. Ruske sile so na več delih do 1. septembra uspele presekati cesto O0532 in se približati rudniku številka 1 dobra dva kilometra severovzhodno od mesta. Z očmi na severovzhodu in poskusu branjenja strateško pomembnih stolpov rudnika so Rusi 3. septembra udarili na zahodu in v hitrem oklepnem prodoru zasedli Perečistovko nekaj kilometrov zahodno od Pavlovke. Ugledar je bil sedaj napaden z dveh strani, Rusi pa so uspeli prebiti obrambo. Razmere so se dodatno poslabšale, ko so na severovzhodu prečkali prometnico in dosegli vas Vodjane. Oskrbovalne poti do Ugledarja so bile tako pod vse večjim nadzorom in obstreljevanjem sovražnika. Vas Vodjane je padla 8. septembra, Rusi so prebili v zaledje mesta in zasedli še rudnik številka 3.

Namestnik poveljnika 72. mehanizirane brigade ukrajinskih sil je vojnim dopisnikom povedal, da jim primanjkuje protiletalskih sredstev ter da so vojaki izčrpani, saj od februarja 2022 niso bili deležni rotacije. Do 22. septembra je mestu že resno grozila obkolitev, Rusi, ki so se veliko naučili iz predhodnih napak, pa še vedno niso pričeli s frontalnim naskokom na mesto. Ukrajinski vojaški analitik Ivan Stupak je povedal, da je mesto praktično obkoljeno ter da mu preostane le še nekaj dni. Rusi so do takrat uspeli izvesti operativno obkolitev mesta, kar pomeni, da so bile vse poti pod nadzorom njihovega topništva in dronov. Vsak premik v mesto ali poskus bega iz njega po preostalih makadamskih poteh je prinašal veliko tveganje in izgube.

Poveljstvo 72. brigade se je umaknilo, številni vojaki pa so ostali v mestu in se iz njega začeli prebijati v majhnih skupinah. Pod kritjem topništva so ruske sile konec septembra začele vstopati v Ugledar. Najprej z vzhodne strani, 30. septembra pa še z zahodne. Ukrajinski vojak je za Daily Telegraph spregovoril, da se je oskrba enot v mestu praktično ustavila, vsak poskus pobega pa prinaša velike žrtve. Rusi so branilcem dali ultimat in jih pozvali k predaji. Pozivu se je odzvalo manjše število vojakov, veliko pa jih je v zavetju teme poskušalo pobegniti. Vojaki, ki so se prebili na sever, so govorili, da so ubežniške skupine ponavadi utrpele do 50 in več odstotkov mrtvih. V noči na prvi oktober so mesto zapustili še zadnji ukrajinski vojaki, naslednjega dne pa so Rusi sporočili, da se njihove enote bojujejo v središču mesta. Začeli so se pojavljati posnetki razvijanja ruskih zastav na različnih koncih mesta. Bitka za Ugledar je bila končana. Ukrajinsko lokalno poveljstvo je danes sporočilo, da je Ugledar v ruskih rokah.

