Padec usoden za 15-letnico: umrla naj bi med TikTok izzivom

Nesreča se je zgodila v četrtek zvečer. Kot poroča avstrijski Krone Zeitung, je skupina mladih, med njimi umrlo dekle, njena sovrstnica in še dva fanta, stara 15 in 21 let, vstopila v zapuščeno cementarno. Ta je zavarovana z ograjami in zaprta, vstop vanjo pa prepovedan.

Med sprehajanjem po tovarni je nato 15-letnica padla skozi luknjo, globoko 20 metrov. Poškodbe so bile prehude, zato je na kraju umrla, je pojasnil tiskovni predstavnik policije Johann Baumschlager.