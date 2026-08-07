Padel v katatonično stanje, hranijo ga po cevki

Kot poroča Reuters, sta Bela hiša in zunanje ministrstvo ZDA Moskvo pozvala, naj izpusti 32-letnega Roberta Gilmana, da bo lahko deležen nujne medicinske pomoči v ZDA, je povedal Eric Lebson, strateški direktor organizacije Global Reach, ki zastopa družino. Povedal je tudi, da Gilmana hranijo po cevki. Visoki uradnik Trumpove administracije, ki je prav tako želel ostati anonimen, je dejal, da administracija "pozorno spremlja Gilmanov primer in se je večkrat že obrnila neposredno na Ruse, da bi ga vrnila v Združene države." State Department je v izjavi sporočil, da so zelo zaskrbljeni zaradi zdravja Gilmana in njegovega nadaljnjega pridržanja. Vir, seznanjen z razmerami, je za Reuters potrdil, da se je državni sekretar Marco Rubio o primeru pogovarjal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom na srečanju 23. julija v Manili. A informacije o Lavrovovem odzivu vir ni imel.

Robert Gilman v ruskem zaporu v Voronežu leta 2024 FOTO: Profimedia

V katatoničnem stanju iz zapora na psihiatrični oddelek

Gilman je bil zaprt v Voronežu, približno 550 kilometrov južno od Moskve. Konec junija so ga v katatoničnem stanju iz zaporniške bolnišnice premestili na psihiatrični oddelek civilne bolnišnice. Stanje so opredelili kot "disociativni stupor". Motnja je po mednarodni klasifikaciji bolezni opisana kot izrazito zmanjšanje ali popolna odsotnost hotenih gibov ter običajnih odzivov na zunanje dražljaje. Gilman ne more komunicirati, oči ima ves čas zaprte, hrano in tekočino pa prejema po sondi. Zaradi takšnega stanja se ni mogel udeleževati sodnih obravnav. Lebson je povedal, da je ruska bolnišnica Gilmanovi materi prepovedala obisk, čeprav ima za to sodni nalog. Dostop do bolnišnice ni dovoljen niti ameriškim konzulom niti njegovemu ruskemu odvetniku. "Zdi se, da ne prejema potrebne zdravstvene oskrbe, zato smo zelo zaskrbljeni za njegovo življenje in varnost," je dejala Elizabeth Richards, direktorica Fundacije Foley, ki spremlja njegov primer.

Robert Gilman v ruskem zaporu v Voronežu leta 2024 FOTO: Profimedia

V vinjenem stanju udaril policista?

Gilman je v ameriški mornariški pehoti služil od avgusta 2019 do avgusta 2020. Aretirali so ga 17. januarja 2022 v Voronežu med potovanjem z vlakom. Ruski državni mediji so poročali, da je bil pridržan, ker je v vinjenem stanju udaril policista. Njegov oče Vladimir Gilman, ki se je iz Rusije priselil v zvezno državo Massachusetts, je v kolumni za Boston Globe oktobra 2024 zapisal, da so obtožbe lažne. Zatrjeval je, da je njegovemu sinu med incidentom postalo slabo in je po nesreči udaril policista, ki ni bil poškodovan, zato je tožbo umaknil in na sojenju ni pričal. Gilman je bil tako obsojen na štiri leta in pol zapora. Družina je marca 2023 ameriško zunanje ministrstvo (State Department) zaprosila, naj ga razglasi za neupravičeno pridržanega. Ta status bi njegovo izpustitev postavil med prednostne naloge ameriške vlade, vendar ta odločitev še ni bila sprejeta.

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