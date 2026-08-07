Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Padel v katatonično stanje, hranijo ga po cevki

Moskva/Washington, 07. 08. 2026 07.22 pred 3 dnevi 3 min branja 37

Avtor:
Ne.M.
Robert Gilman v ruskem zaporu v Voronežu leta 2024

Življenje nekdanjega ameriškega marinca Roberta Gilmana, ki je od leta 2022 v zaporu v Rusiji, je ogroženo, potem ko je junija padel v negibno in neodzivno stanje stuporja. Njegova sestra in dve organizaciji za zaščito talcev trdita, da so ga mučili in omamljali s psihoaktivnimi snovmi.

Kot poroča Reuters, sta Bela hiša in zunanje ministrstvo ZDA Moskvo pozvala, naj izpusti 32-letnega Roberta Gilmana, da bo lahko deležen nujne medicinske pomoči v ZDA, je povedal Eric Lebson, strateški direktor organizacije Global Reach, ki zastopa družino. Povedal je tudi, da Gilmana hranijo po cevki.

Visoki uradnik Trumpove administracije, ki je prav tako želel ostati anonimen, je dejal, da administracija "pozorno spremlja Gilmanov primer in se je večkrat že obrnila neposredno na Ruse, da bi ga vrnila v Združene države." State Department je v izjavi sporočil, da so zelo zaskrbljeni zaradi zdravja Gilmana in njegovega nadaljnjega pridržanja.

Vir, seznanjen z razmerami, je za Reuters potrdil, da se je državni sekretar Marco Rubio o primeru pogovarjal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom na srečanju 23. julija v Manili. A informacije o Lavrovovem odzivu vir ni imel.

Robert Gilman v ruskem zaporu v Voronežu leta 2024
Robert Gilman v ruskem zaporu v Voronežu leta 2024
FOTO: Profimedia

V katatoničnem stanju iz zapora na psihiatrični oddelek

Gilman je bil zaprt v Voronežu, približno 550 kilometrov južno od Moskve. Konec junija so ga v katatoničnem stanju iz zaporniške bolnišnice premestili na psihiatrični oddelek civilne bolnišnice. Stanje so opredelili kot "disociativni stupor". Motnja je po mednarodni klasifikaciji bolezni opisana kot izrazito zmanjšanje ali popolna odsotnost hotenih gibov ter običajnih odzivov na zunanje dražljaje. Gilman ne more komunicirati, oči ima ves čas zaprte, hrano in tekočino pa prejema po sondi. Zaradi takšnega stanja se ni mogel udeleževati sodnih obravnav.

Lebson je povedal, da je ruska bolnišnica Gilmanovi materi prepovedala obisk, čeprav ima za to sodni nalog. Dostop do bolnišnice ni dovoljen niti ameriškim konzulom niti njegovemu ruskemu odvetniku. "Zdi se, da ne prejema potrebne zdravstvene oskrbe, zato smo zelo zaskrbljeni za njegovo življenje in varnost," je dejala Elizabeth Richards, direktorica Fundacije Foley, ki spremlja njegov primer.

Robert Gilman v ruskem zaporu v Voronežu leta 2024
Robert Gilman v ruskem zaporu v Voronežu leta 2024
FOTO: Profimedia

V vinjenem stanju udaril policista?

Gilman je v ameriški mornariški pehoti služil od avgusta 2019 do avgusta 2020. Aretirali so ga 17. januarja 2022 v Voronežu med potovanjem z vlakom. Ruski državni mediji so poročali, da je bil pridržan, ker je v vinjenem stanju udaril policista.

Njegov oče Vladimir Gilman, ki se je iz Rusije priselil v zvezno državo Massachusetts, je v kolumni za Boston Globe oktobra 2024 zapisal, da so obtožbe lažne. Zatrjeval je, da je njegovemu sinu med incidentom postalo slabo in je po nesreči udaril policista, ki ni bil poškodovan, zato je tožbo umaknil in na sojenju ni pričal. Gilman je bil tako obsojen na štiri leta in pol zapora. Družina je marca 2023 ameriško zunanje ministrstvo (State Department) zaprosila, naj ga razglasi za neupravičeno pridržanega. Ta status bi njegovo izpustitev postavil med prednostne naloge ameriške vlade, vendar ta odločitev še ni bila sprejeta.

Napadel naj bi zaporniško osebje

Ruski državni mediji so poročali, da je bila Gilmanova kazen leta 2024 podaljšana na 10 let zaradi domnevnega napada na zaporniško osebje. Lebson in Richardsova obtožbe zanikata. Trdita, da je bil Gilman zaprt v izjemno težkih razmerah, da so ga pazniki mučili in mu dajali psihoaktivne snovi, kar je bil tudi razlog, da je bil kasneje premeščen v bolnišnico.

rusija zapor zda mučenje
24ur.com V središču Ljubljane zabodel Ukrajinca, zdravniki se borijo za njegovo življenje
24ur.com Aretirali moškega, ki je grozil, da bo izvedel pokol, kot je bil v Pragi
24ur.com Izpuščeni ukrajinski borec o mukah v ujetništvu: Z nami so ravnali kot z živalmi
24ur.com Hudo poškodovan 22-letnik, ki je zaradi prevelike hitrosti zapeljal z vozišča
24ur.com Ameriškega raperja pretepli na stranišču na Floridi
24ur.com 73-letnik zaradi mlajše partnerice pristal na urgenci
24ur.com Pripor za hrvaškega meniha, ki je drugim redovnikom pijan grozil s smrtjo
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bobiv
08. 08. 2026 15.03
Kaj pa dela tam?
Odgovori
+2
2 0
PEACEMAKER
07. 08. 2026 15.39
Rusi so barbari po mentaliteti uživajo da se lahko hranijo z negativo. Hvala bogu jih ukrajinci zadržujejo.
Odgovori
-1
4 5
ReAnDa
07. 08. 2026 15.10
Poročilopileckegana slo2 priporočam.
Odgovori
+0
1 1
Še89sekund
07. 08. 2026 13.18
Brezmejno rusko zverinstvo.
Odgovori
+5
8 3
Bolfenk2
07. 08. 2026 12.44
Bil je ameriški marinec. Že samo to je razlog, da ga vsaka normalna država zapre. Koliko zla ameriška vojska povzroča povsod po svetu.
Odgovori
-2
10 12
anatomija
07. 08. 2026 16.45
Nič več kot Putinova soldateska.
Odgovori
-1
1 2
marmilan
07. 08. 2026 12.43
le kdo vam verjame, širite laži in polresnice
Odgovori
-4
6 10
marmilan
07. 08. 2026 12.43
spet PROPAGANDA PROTI RUSIJI
Odgovori
-3
8 11
Bombardirc1
07. 08. 2026 12.26
A boste kaj porocali tudi o zapornikih iz Guantanama?
Odgovori
+0
8 8
Odisej25
07. 08. 2026 11.51
Težava je v tem, da ni več objektivnih novic. Vsak dan nas zasipajo, kako negativno so vsi Rusi, kako izgubljajo na frontah, kako se rekrutirani vojaki ženijo z mladimi (čeprav rekrutiranih vojakov ni na fronti, na fronti so plačanci in prostovoljci) , potem so nas pre d14 dnevi obvestili, da je Črno morje pod kontrolo Ukrajincev, danes vemo, da Ukrajinci nimajo več izhoda iz luk, ker so te zbombardirane. Obveščajo nas o ''silnih'' uspehih ukrajinske vojske, po drugi strani pa vsak dan izglja Ukrajina ozemlja in mnogo ljudi. O uspehih s droni, a vsem je jasno, da z droni ne moreš zmagati nobene vojne. Zelo malo je novic o pobijanju civilnega prebivalstva Rusije. In še takrat , ko so, se ne govori o krutem poboju ali zločinu, čeravno so ukrajinci zadeli šolo in ubili najmanj 20 dijakov. če bi medij končno začeli poročati objektivne resnice, ne bi bilo tren+ba trošiti toliko denarja za pomoč ukrajinski vojski in gospodarstvu. Hvala bogu, da obstajajo tudi dokaj neodvisni mediji. Pred dnevi je bila reportaža dospisnice iz Rusije. Kaj smo tam zvedeli? Da Rusi želijo konec vojne, da pa želijo, da se Rusija končno začne odzivati bolj oštro na ukrajinske napade. Dvomim, da bo ta komentar obstal.
Odgovori
+1
10 9
manga
07. 08. 2026 11.50
Koliko protiruskih člankov preberem na tem portalu je prav katastrofa.
Odgovori
+2
13 11
Še89sekund
07. 08. 2026 13.19
In kaj bi o rusiji lahko napisli pozitivnega ???
Odgovori
+7
9 2
Eliza Dupre
07. 08. 2026 11.45
Lev S. Klejn - Sprevrnjeni svet; boleče aktualno branje
Odgovori
+0
1 1
gullit
07. 08. 2026 11.43
Neverjetno, kako pokvarjena je ruska politika,politiki. Podobno kot ameriška, severnokorejska,..Pobijajo nedolžne ljudi, sodelujejo z nacisti ter napadajo ter pobijajo otroke ter druge nedolžne ljudi v številnih vojnah, ki so jih sami začeli. Pobijajo tudi svoj lastni narod. Svoje vojake na Kursku pustili na cedilu, čeprav bi jih lahko rešili. Lažnjiva propaganda, jedrski poskusi v Kazahstanu, na morju, pod morjem, uničujejo naš planet, banda.
Odgovori
+6
8 2
suleol
07. 08. 2026 10.59
i tam kot pri nas meniji play dtation pink pono sprehodi zobarji solanja
Odgovori
-7
1 8
PEACEMAKER
07. 08. 2026 10.51
Nevem kaj te rusi mislijo da so to je treba vse za pliniti
Odgovori
+9
13 4
brabusednet
07. 08. 2026 10.49
Črne Ruske vdove so zakon pravijo naši rusofili.
Odgovori
+9
14 5
PEACEMAKER
07. 08. 2026 10.47
Tipične ruske fustracije..vsaj zastojn futr in psihadelike ma.
Odgovori
+9
14 5
kinimod
07. 08. 2026 10.32
Alkohol je tudi v Sloveniji prepovedan. Korupcija pa ne. Vsaj za Musarjevo ne
Odgovori
+1
10 9
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 10.35
Za Janšo je to že tradicija
Odgovori
+7
13 6
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 10.14
Za enega pijanca bi mogral NATO narediti več, če se že pri napadih ne more izogniti pobojem otrok po šolah drugih držav
Odgovori
-6
4 10
PIKAPOLONICA1994
07. 08. 2026 10.03
Eden manj
Odgovori
-2
6 8
PIKAPOLONICA1994
07. 08. 2026 10.02
Kaj pa bi on rad?
Odgovori
-1
7 8
daiči
07. 08. 2026 10.08
Pa on bi zgleda rd postv mučenik, k un tasiv s tisto wikiliksom. Lačni pozornosti.
Odgovori
-1
7 8
daiči
07. 08. 2026 10.09
Taprve nardit pogumno traparijo pol k te dobijo, pa žrtvo igrt.
Odgovori
-1
5 6
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897