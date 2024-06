Padel 'balkanski' kartel, ki je Evropo zalagal s tonami kokaina

Španska civilna garda je ob pomoči Europola in številnih tujih policij, tudi hrvaške in srbske, zadala, kar upajo, da je zadnji udarec tihotapskemu kartelu, ki je Evropo zalagal s kokainom iz Južne Amerike. Preiskava je trajala kar tri leta, ključni trenutek pa se je zgodil lani avgusta, ko so pri Kanarskih otokih ustavili ladjo s 700 kilogrami droge.

Preiskava zaseženih komunikacijskih sredstev je razkrila, da je hrvaško-italijanska posadka pred tem z isto ladjo iz Brazilije v Španijo pritihotapila 500 kilogramov kokaina. Hkrati so uspeli identificirati koordinatorje in posrednike – vsi prihajajo iz zahodnega Balkana – in klopčič se je začel odvijati. Izkazalo se je, da so usklajevali in financirali obe pošiljki, tako tisto s 500, kot tisto s 700 kilogrami droge. Prav tako so jih povezali z zasegom tone kokaina septembra 2020 na Kanarskih otokih. In še: izmenjava preiskovalnih podatkov med državami je pokazala, da so bile preiskave v Belgiji, Nemčiji in Srbiji usmerjene na iste posameznike.

Kriminalna mreža je bila dobro organizirana, v Evropo pa je preko pristanišč v zahodni Afriki in na Kanarskih otokih prepeljala na tone kokaina iz Kolumbije, Brazilije in Ekvadorja. Ko je droga enkrat dosegla Evropo, so jo iz "distribucijskih centrov" na Hrvaškem, v Italiji, Nemčiji, Španiji in Belgiji pošiljali na trg.

Vodje združbe so bili vsaj začasno stacionirani v Turčiji in Dubaju, od koder so upravljali nadzorne in poveljniške centre kriminalne mreže, je sporočil Europol. Dodali so, da je preiskava pokazala na veliko grožnjo, in sicer na tesno sodelovanje različnih kriminalnih akterjev, ki svoje sodelavce za dlje časa pošiljajo na različne lokacije, da tam koordinirajo obsežne operacije trgovanja s prepovedanimi drogami. " Mednarodno sodelovanje na področju kazenskega pregona je bilo zato ključno za zaustavitev kriminalnih dejavnosti ," so zaključili.

V Španiji so nato v sredo sledile hišne preiskave na sedmih naslovih. Zasegli so drag nakit in ure, pištolo elektronsko opremo in 109.000 evrov gotovine. Aretirali so štiri osebe.

To pa je le vrh ledene gore. Že oktobra lani je bil isti kartel cilj skupne operacije hrvaške, nemške, španske in turške policije. Izplen: 21 aretacij na Hrvaškem in v Nemčiji ter zasegi velikih količin droge, orožja in likvidnih sredstev. Le mesec kasneje so v Istanbulu prijeli enega glavnih vodij mreže in njegovega tesnega sodelavca, oba Hrvata.

Maja letos so v akciji srbskih in nizozemskih organov, ki je bila prav tako uperjena proti vrhu kartela, prijeli 13 domnevnih članov ter zasegli večje količine orožja, v Srbiji pa zamrznili za kar 50 milijonov evrov premoženja.

Preiskave so potekale tudi v Braziliji, osredotočile so se na kriminalne združbe, ki so tihotapile kokain iz izvornih držav do brazilskih pristanišč, kjer se je nato začela morska pot droge proti Evropi. Kot se je izkazalo, je brazilski del mreže skrbel tudi za pranje denarja. Odločilni korak v preiskavi je sledil marca, ugotovili so, da so prek skoraj 500 bančnih računov v zadnjih letih oprali za več kot dve milijardi brazilskih realov, kar je 371 milijonov evrov. Prijeli so dve osebi in zasegli za 12,5 milijona evrov premoženja ter tri milijone dolarjev v gotovini.

Preiskava je pokazala na pomembno vlogo kriminalnih organizacij, ki jih v veliki meri sestavljajo državljani zahodnega Balkana, so še dodali pri Europolu.