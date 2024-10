'Padel na Hrvaškem': ujeli botra enega najbolj iskanih srbskih kriminalcev

"Ministrstvo za notranje zadeve je bilo s strani Interpola Zagreb obveščeno, da so dne, 11. 10. 2024, prijeli Milovana Zdravkovića, rojenega 24. 11. 1979 v Beogradu, zaradi kazenskega pregona po odredbi Višjega sodišča v Beogradu – posebnega oddelka za organizirani kriminal , zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in kazenski pregon po odredbi Višjega sodišča v Beogradu – Posebni oddelek za organizirani kriminal, zaradi kaznivega dejanja združbe za izvrševanje kaznivih dejanj in težkega umora," so razložili v sporočilu za javnost.

Milovan Zdravković je bil član zloglasnega črnogorskega kavaškega klana, skupaj z Radojem Zvicerjem, Darkom Šarićem in Veljkom Belivukom eden najnevarnejših mož beograjskega podzemlja. Zdravković je osumljen sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi umorov v Grčiji, poroča net.hr.

Stevan Stamatović in Igor Dedović sta bila ubita v Atenah 19. januarja 2020, Alan Kožar in Damir Hadžić pa na otoku Krf 23. julija 2020. Zdravković je skrbel za financiranje logistike, plačilo najemnin stanovanj, najemanje oseb za opazovanje ter nabavo in transport orožja za izvršitev kaznivega dejanja.

Radoje Zvicer naj bi bil medtem odgovoren za mučenje, poboje in mletje ljudi v velikih strojih za meso. Belivuk in Miljković, znan kot "Zver" in "Mesar", naj bi ugrabljene ljudi mučila na najbolj brutalne načine. Rezali so jim dele telesa, jih ubijali z elektriko, nekaterim so iztaknili oči. Zvicer naj bi se skrival v Kolumbiji.