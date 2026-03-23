Padel ponos ameriške vojske? Iran trdi, da je zadel F-35

Potem ko je ameriško lovsko letalo F-35 v četrtek prisilno pristalo, je kapitan Tim Hawkins, tiskovni predstavnik ameriškega vojaškega Centralnega poveljstva (CENTCOM), dejal, da je letalo varno pristalo in da je pilot v stabilnem stanju. Dodal je le, da zadevo še preiskujejo. A še isti dan je Iranska islamska revolucionarna garda izdala izjavo, v kateri je navedla, da je napadla ameriško letalo.

Ameriško lovsko letalo F-35C FOTO: AP

Po poročanju revije Air Space Forces Magazine, publikacije, ki pokriva novice o ameriški zračni obrambi in nacionalnovarnostnih vprašanjih, objavljenem v nedeljo, je pilot utrpel rane od šrapnelov. Poročilo, ki je citiralo neimenovane vire, seznanjene z incidentom, je navedlo, da je letalo zadelo artilerijski ogenj. Iransko glasilo Tasnim pa je objavilo posnetek, ki naj bi prikazoval, kako iranski protizračni obrambni sistemi zadenejo ameriški lovec F-35, poroča Al Jazeera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Katero letalo F-35 naj bi Iran sestrelil?

Stvar morda ne bi niti bila toliko zaskrbljujoča, če ne bi šlo za ponos ameriške zračne moči. F-35 je lovec, ki ga proizvaja ameriško podjetje Lockheed Martin. Letalo opisujejo kot "najnaprednejše lovsko letalo na svetu", velik del ugleda letala pa izhaja iz kombinacije tehnologije, naprednih senzorjev in visokozmogljivega računalništva. Letalo je zasnovano tako, da ga je težje zaznati in da zbere več informacij o svojem okolju kot prejšnje generacije lovskih letal, pri čemer posreduje podatke iz 360-stopinjske kamere in drugih senzorjev neposredno pilotu. "Ključna stvar pri F-35 so radarske kombinacije," je za Al Jazeero povedal John Phillips, britanski varnostni, zaščitni in upravljavec tveganj ter nekdanji vojaški glavni inštruktor. Gre za kombinacijo strojne in programske opreme, ki je sposobna zaznati in analizirati specifične grožnje ter omogočiti odziv nanje. "Ne obstaja standardna radarska kombinacija, ki se razlikuje od države do države," je pojasnil. Nekateri menijo, da so bili določenim državam s strani proizvajalca dodeljeni le določeni radarji, ne pa celotna kombinacija. Phillips je prepričan, da je to zato, da bi preprečili poskuse tujih nasprotnikov, kot sta Kitajska ali Rusija, pri obratnem inženiringu tehnologije.

Več držav je partneric z ZDA pri proizvodnji F-35, med njimi Avstralija, Kanada, Italija, Danska, Nizozemska, Norveška in Združeno kraljestvo. Bodisi proizvajajo določene komponente lovskih letal bodisi imajo objekte, v katerih sestavljajo letala, ki jih bodo uporabljale njihove lastne vlade. Med 20 državami, ki so ta letala tudi kupile, so Japonska, Južna Koreja, Združeno kraljestvo, Italija, Avstralija in Izrael. Obstajajo tri vrste Lightning II F-35, pri čemer imajo vse interno nameščeno orožje za dopolnitev njihove zasnove. F-35A je najpogostejši model in ga ima v lasti največ držav. Lahko vzleti in pristane na običajnem vzletno-pristajalnem pasu, kakršne uporabljajo komercialna letala. F-35B uporabljajo Italija, Japonska, Singapur, Združeno kraljestvo in ZDA. Sposoben je pristati navpično kot helikopter in vzleteti z zelo kratke steze, kar ga naredi za dobro možnost za delovanje s kratkih vzletišč, v gorskem terenu, s plaž ali z majhnih otokov. F-35C je nadzvočno letalo, kar pomeni, da lahko potuje hitreje od zvočnih valov. Ameriška mornarica je ta model uporabljala za operacije dolgega dosega. Zaenkrat ima ta model le ameriška mornarica. Ameriški korpus marincev prav tako pridobiva letala F-35C za delovanje skupaj z lastnimi F-35B, navaja Lockheed Martin. Za razliko od F-35B F-35C potrebuje daljšo vzletno-pristajalno stezo. Ni znano, katerega od teh treh modelov letal naj bi Iran sestrelil.

Ameriška lovska letala F-35 FOTO: Shutterstock

Ameriški uradniki sicer še niso potrdili, da je bilo lovsko letalo F-35 prejšnji teden res zadeto. V četrtek je ameriški predsednik Donald Trump novinarjem povedal, da ameriška letala "letijo, kjer hočejo" in da jih "nihče sploh ne napada". Res je, da lovcev F-35, od leta 2018, ko so bili prvič razporejeni v bojne operacije, jih še nikomur ni uspelo sestreliti. Obrambni strokovnjaki so zato dejali, da če so iranske trditve resnične, bo to dokazalo, da F-35 v vojni ni popolnoma neranljiv. "To bi bilo pomembno. Ne zato, ker bi pomenilo, da tehnologija postaja zastarela, temveč zato, ker bi pokazalo, da tudi F-35 ni neranljiv v gosto branjenem okolju," je za Al Jazeero povedal Ali Vaez, direktor iranskega projekta pri Mednarodni krizni skupini. "V tej fazi ni verodostojnih javnih dokazov, da je to samostojno dosegel osnovni sistem raket zemlja-zrak."

Katera ameriška letala so bila sestreljena med vojno z Iranom?

Od začetka ameriško-izraelskih napadov na Iran 28. februarja so ZDA po poročanjih izgubile 12 dronov MQ-9 Reaper. Ti droni so daljinsko pilotirani in se primarno uporabljajo za zbiranje obveščevalnih podatkov o določenem območju ter za "izvajanje udarcev, koordinacijo in izvidovanje proti zelo izmuzljivim in časovno občutljivim ciljem", po podatkih ameriških zračnih sil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke