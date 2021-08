Padel še Džalalbad, vsa ključna mesta razen Kabula v rokah talibanov

Talibani v šokantnem predoru napredujejo proti afganistanski prestolnici Kabul. Zavzeli so že vsa ključna mesta, prestolnica Kabul je tako še edino mesto v rokah vlade, kdaj ga bodo dosegli talibani je le še vprašanje časa. V soboto so talibani namreč brez odpora zavzeli še ključno vzhodno mesto Džalalbad.

Še zadnje ključno mesto na vzhodu Afganistana Džalalbad so talibani zavzeli brez odpora, piše BBC. Kot poročajo lokalni mediji v zavzetju mesta ni odjeknil niti en strel. "Jalalabad je padel, ni spopadov, ker so se oblastu predale talibanom," je povedal lokalni afganistanski uradnik. "Dovoljenje za prehod talibanom je bil edini način, da rešimo življenja civilistov," je dodal.

Talibani so se medtem že povsem približali tudi prestolnici Kabul. ZDA so po poročanju britanskega BBC danes začele evakuirati svoje osebje iz veleposlaništva v Kabulu. Zaposlene so prepeljali na letališče, od koder jih bodo z vojaškimi transportnimi letali odpeljali iz države. V tej operaciji sodeluje 5000 ameriških vojakov. Včeraj so talibanski borci zavzeli tudi Mazar-e-Šarif, zadnje večje mesto na severu Afganistana, ki je še bilo pod nadzorom vlade, pravijo lokalni uradniki. Borci, ki zdaj nadzorujejo večino lokalnih središč, se približujejo prestolnici Kabul, njihov napredek pa je tako hiter, da gre po nekaterih ocenah le še za vprašanje časa, pa bodo dosegli prestolnico. Medtem hitro narašča število ljudi na begu, teh naj bi bilo že več kot četrt milijona. Z območij, ki so padla v roke talibanov, že poročajo o nasilju in kaznovanju ljudi, ki kršijo "družbene norme", ki jih zagovarjajo skrajneži.

Spomnimo Številni se sicer sprašujejo, kako je mogoče, da talibani napredujejo tako hitro, če pa so ZDA in njihovi zavezniki večino zadnjih 20 let usposabljali in opremljali afganistanske varnostne sile. Nešteto ameriških in britanskih generalov je trdilo, da so ustvarili močnejšo in sposobnejšo afganistansko vojsko.