Padel v odprt jašek in od mesta dobil 22.000 evrov odškodnine

Kot poroča Net.hr so tudi ulice Zagreba večkrat prizorišče podobnih situacij, ko se kdo od mimoidočih poškoduje zaradi slabo vzdrževanih cest in poti. Kaj v primeru, da se poškodujete na slabo vzdrževani javni površini, lahko naredite pa so pri Net. hr vprašali odvetnika, ki se je s tovrstnimi primeri srečal že večkrat. Velikokrat so za slabe razmere na javnih površinah krive ekstremne vremenske razmere, največkrat se ljudje poškodujejo zaradi spolzkih pločnikov, lukenj v asfaltu in ob odprtih jaških brez zaščite. V obdobju pred in med zimo, se zaradi žledu in dežja nevarnost za tovrstne poškodbe še poveča in ob tem se tudi odvetniki srečujejo z vse več tovrstnimi primeri.

Odvetnik Domagoj Rukavina, ki je v takšnih primerih zastopal že ve strank je povedal, da se z njegovimi kolegi vse večkrat srečajo s primeri občanov, ki so se poškodovali na sprehodu po mestu ali pa na poti v službo. "Zagreb je v skladu z zakonom o občinah dolžan vzdrževati komunalno infrastrukturo v stanju funkcionalne pravilnosti, a smo vsak dan priča, da so javne površine, na primer pločniki, trgi, parki in poti poškodovane in neurejene, kar lahko posledično povzroča padce ljudi, ki se tam gibljejo," je povedal.

Za primer je opisal situacijo moškega, ki je 2017 padel v odprt jašek, ki ni bil označen, utrpel je hude poškodbe, moral je celo na operacijo. S tožbo, ki jo je vložil proti mestu Zagreb je dobil odškodnino v višini 22.000 evrov. Leta 2016 pa je ženska zdrsnila na poledeneli cesti, tudi ona je tožila mesto in dobila odškodnino v višini slabih 4.000 evrov.