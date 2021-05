Padel v roke policistov, ki so opazili, da komaj nosi vreče, polne denarja

Ruslan Shamsutdinov je bil opažen, kako se je pred stanovanjem v Fulhamu na jugozahodu Londona "opazno mučil" s težkimi vrečami, ki jih je skušal strpati v bližnji parkiran avto.

Policiste je seveda zanimalo, kakšno je to - tako zelo težko - breme. Ustavili so ga in v vrečah našli "precejšnjo količino gotovine". Še večja najdba pa jih je čakala v stanovanju, kjer so bili kupi bankovcev skriti tudi pod posteljo. Skupaj so odkrili skoraj šest milijonov evrov, denar pa je bil del operacije pranja denarja, ki jo je vzpostavila skupina nepridipravov. Vir denarja naj bi bili posli z orožjem in drogami.

"Dobičkonosen organiziran kriminal je eden največjih vzrokov nasilja na naših ulicah. Boj proti temu nasilju pa je naša glavna prednostna naloga. Ta zaseg in obsodba teh ljudi za pranje denarja bosta imela velik vpliv na aktivnost številnih drugih kriminalnih skupin,"dejal preiskovalec Jason Prins.

Trije moški - Shamsutdinov, Sergejs Auzins inSerwan Ahmadi - so bili v petek obsojeni na sodišču, potem ko so priznali krivdo za zaroto. 36-letni Shamsutdinov je bil obsojen na tri leta in devet mesecev zapora, Auzins na tri leta in štiri mesece zapora, Ahmadi pa na eno leto in osem mesecev. Organiziran kriminal je predvsem v britanski prestolnici vse večja težava, saj se je varnost tam močno poslabšala.