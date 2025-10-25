Svetli način
Tujina

Turist padel z zidu Panteona in na kraju umrl

Rim, 25. 10. 2025 15.56 | Posodobljeno pred 52 minutami

N.L.
V Rimu je po padcu z zidu Panteona umrl japonski turist. Negibnega moškega je prvi opazil duhovnik.

V Rimu umrl japonski turist
V Rimu umrl japonski turist FOTO: Profimedia

69-letnik naj bi padel z višine sedmih metrov. Negibnega moškega naj bi v jarku prvi zagledal duhovnik. Da so se reševalci in gasilci prebili do Japonca, so morali na silo odpreti vrata starodavnega rimskega templja. 

Natančen vzrok smrti še preiskujejo, pred padcem pa naj bi moški sedel na robu zida, izgubil ravnotežje in nato padel. Nekateri mediji sicer poročajo, da naj bi se moški med fotografiranjem nagnil čez zid. 

Lokalni mediji poročajo tudi, da so preiskovalci pridobili posnetke nadzornih kamer z območja, kjer se je moški nahajal pred padcem.

69-letnik je bil na dopustu v Italiji skupaj s hčerko. 

flojdi
25. 10. 2025 16.49
Upam da je selfi huT
Sixten Malmerfelt
25. 10. 2025 16.20
+4
Vse za všeček, tudi smrt!
