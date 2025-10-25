Turist padel z zidu Panteona in na kraju umrl

69-letnik naj bi padel z višine sedmih metrov. Negibnega moškega naj bi v jarku prvi zagledal duhovnik. Da so se reševalci in gasilci prebili do Japonca, so morali na silo odpreti vrata starodavnega rimskega templja.

Natančen vzrok smrti še preiskujejo, pred padcem pa naj bi moški sedel na robu zida, izgubil ravnotežje in nato padel. Nekateri mediji sicer poročajo, da naj bi se moški med fotografiranjem nagnil čez zid.

Lokalni mediji poročajo tudi, da so preiskovalci pridobili posnetke nadzornih kamer z območja, kjer se je moški nahajal pred padcem.

69-letnik je bil na dopustu v Italiji skupaj s hčerko.