Padla je v nepokrit kanalizacijski jašek in umrla

56-letnica je v ponedeljek parkirala svojega mercedesa na križišču 52. ulice in 5. avenije na Manhattnu blizu trgovine Cartier, izstopila iz njega ter padla več kot tri metre globoko v jašek, ki je bil brez pokrova.
Reševalci so jo nezavestno potegnili iz jaška in odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer je kasneje umrla za posledicami poškodb, je poročal Post.
Policija je sporočila, da sodni izvedenec še ugotavlja vzrok smrti, preiskava dogodka pa poteka. Preiskavo o tem, zakaj jašek ni bil pokrit, izvaja tudi pristojno podjetje.
Lokalne televizije poročajo, da je jašek tik pred nesrečo odkril tovornjak, ki je peljal mimo.
