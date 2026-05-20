Padla je v nepokrit kanalizacijski jašek in umrla

56-letnica je v ponedeljek parkirala svojega mercedesa na križišču 52. ulice in 5. avenije na Manhattnu blizu trgovine Cartier, izstopila iz njega ter padla več kot tri metre globoko v jašek, ki je bil brez pokrova.

Reševalci so jo nezavestno potegnili iz jaška in odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer je kasneje umrla za posledicami poškodb, je poročal Post.