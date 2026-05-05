Padla romunska vlada: po nezaupnici razrešili premierja

Romunski poslanci so danes izglasovali nezaupnico vladi premierja Ilieja Bolojana, ki je vodil državo od leta 2025, poroča Politico. Ključno vlogo pri njegovem padcu je odigrala levosredinska Socialdemokratska stranka (PSD), ki je zaradi ostrih varčevalnih ukrepov izstopila iz koalicije in se povezala s skrajno desnim Zavezništvom za enotnost Romunov (AUR). Takšno sodelovanje je presenetilo tudi zaveznike PSD v Evropskem parlamentu, saj je stranka v preteklosti kritizirala podobne povezave drugod po Evropi. Predlog nezaupnice je v 464-članskem parlamentu podprlo 281 poslancev, med njimi tudi mnogi iz drugih manjših skrajno desničarskih frakcij, poroča nemška tiskovna agencija dpa. (PSD) in (AUR) imata namreč skupaj le 219 sedežev v poslanski zbornici in senatu. Za sprejetje predloga bi zadostovalo 233 glasov.

Ilie Bolojan FOTO: AP

Bolojan je v razpravi pred glasovanjem opozoril, da menjava vlade v času več kriz ni v interesu države. "Ta predlog nezaupnice je lažen, ciničen in umeten," je dodal. Njegov padec sledi burnemu političnemu obdobju po predsedniških volitvah, na katerih je zmagal bukareški župan Nicuor Dan, medtem ko je poraženec, skrajno desni voditelj George Simion, po mnenju številnih stal v ozadju rušenja vlade. Simionova stranka trenutno krepi podporo v anketah in izkorišča politično nestabilnost. Negotovost ima tudi gospodarsko razsežnost. Romunija mora do avgusta izvesti ključne reforme, da bi sprostila približno 11 milijard evrov sredstev EU, sicer tvega znižanje bonitetne ocene.

Razrešitev romunskega premierja FOTO: AP