Tujina

Padla romunska vlada: po nezaupnici razrešili premierja

Bukarešta, 05. 05. 2026 14.47 pred 1 uro 2 min branja 2

L.M. STA
Razrešitev romunskega premierja

Romunski parlament je z glasovanjem o nezaupnici odstavil sredinsko-desnega premierja Ilieja Bolojana, kar je državo potisnilo v novo fazo politične nestabilnosti v času gospodarskih izzivov in pritiskov iz Bruslja.

Romunski poslanci so danes izglasovali nezaupnico vladi premierja Ilieja Bolojana, ki je vodil državo od leta 2025, poroča Politico. Ključno vlogo pri njegovem padcu je odigrala levosredinska Socialdemokratska stranka (PSD), ki je zaradi ostrih varčevalnih ukrepov izstopila iz koalicije in se povezala s skrajno desnim Zavezništvom za enotnost Romunov (AUR). Takšno sodelovanje je presenetilo tudi zaveznike PSD v Evropskem parlamentu, saj je stranka v preteklosti kritizirala podobne povezave drugod po Evropi.

Predlog nezaupnice je v 464-članskem parlamentu podprlo 281 poslancev, med njimi tudi mnogi iz drugih manjših skrajno desničarskih frakcij, poroča nemška tiskovna agencija dpa. (PSD) in (AUR) imata namreč skupaj le 219 sedežev v poslanski zbornici in senatu. Za sprejetje predloga bi zadostovalo 233 glasov.

Ilie Bolojan
FOTO: AP

Bolojan je v razpravi pred glasovanjem opozoril, da menjava vlade v času več kriz ni v interesu države. "Ta predlog nezaupnice je lažen, ciničen in umeten," je dodal. Njegov padec sledi burnemu političnemu obdobju po predsedniških volitvah, na katerih je zmagal bukareški župan Nicuor Dan, medtem ko je poraženec, skrajno desni voditelj George Simion, po mnenju številnih stal v ozadju rušenja vlade. Simionova stranka trenutno krepi podporo v anketah in izkorišča politično nestabilnost.

Negotovost ima tudi gospodarsko razsežnost. Romunija mora do avgusta izvesti ključne reforme, da bi sprostila približno 11 milijard evrov sredstev EU, sicer tvega znižanje bonitetne ocene. 

Razrešitev romunskega premierja
FOTO: AP

Simion je po glasovanju na družbenem omrežju X objavil, da je bil "danes slišan glas ljudstva", in pozval k "nacionalni spravi" ter k predčasnim volitvam, a te pred letom 2028 veljajo za malo verjetne. Namesto tega naj bi predsednik Dan začel pogovore o novi koaliciji, bodisi o tehnični vladi bodisi o manjšinski vladi pod Bolojanovim vodstvom, navaja Politico.

Pred glasovanjem je predsednik skušal pomiriti javnost in partnerje v EU, da bo država ohranila prozahodno usmeritev. Kljub temu je to že sedmi primer padca vlade kot posledice odstavitve z glasovanjem o nezaupnici premierju od demokratične tranzicije po letu 1989.

Vera in Bog
05. 05. 2026 15.41
Izgleda kot janša haha
sabro4
05. 05. 2026 15.09
kaj poreče šefica UVDL....
