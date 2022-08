Padla še ena črnogorska vlada

V začetku februarja so zamenjali vlado pod vodstvom Zdravka Krivokapića, ki je bil blizu Srbski pravoslavni cerkvi, Abazovićeva pa je bila izvoljena konec aprila, potem ko ji je v črnogorski skupščini zaupalo 46 od 81 poslancev.

V Abazovićevo vlado so poleg njegovega gibanja URA in prosrbske SNP vstopile še Socialdemokratska stranka SDP in manjšinske stranke Hrvatov, Bošnjakov in Albancev, predstavniki Đukanovićeve DPS pa so jo podprli, a v njej niso sodelovali. Vlada bo sedaj opravljala tekoče posle do imenovanja nove, oziroma do novih parlamentarnih volitev.