Padla z balkona na križarki in umrla. Smrt preiskuje tudi FBI

"Naše ekipi družini pokojne nudijo podporo, naše misli in molitve pa so z njimi in njihovimi najdražjimi," je v ponedeljkovi večerni izjavi dejala tiskovna predstavnica Carnival Cruise Line Julie Leonardi .

V ponedeljek se je na križarki Carnival Firenze zgodila smrtna nesreča, ko je ena od potnic padla z balkona svoje sobe in pristala na spodnji palubi. Ženska je po poročanju NBC Los Angeles potovala s svojo družino, ki je o incidentu nemudoma obvestila posadko.

Dodala je, da so bili o incidentu obveščeni tudi vsi pristojni organi in da naj bi se policisti že vkrcali na ladjo, ki je privezana ob otoku Catalina. Smrt potnice preiskuje tudi FBI.

Za zdaj še ni znano, zakaj je ženska padla z balkona. Prav tako javnosti še niso razkrili njene identitete.

Ladja je bila sicer na štiridnevnem križarjenju, na poti katerega so se nameravali ustaviti ob otoku Catalina in v kraju Ensenada. Tragedija se je zgodila, še preden je križarka prispela do Cataline.

300 metrov dolga križarka je ladja z bari in restavracijami v italijanskem slogu. Spletna stran podjetja opisuje "kabine Terrazza" kot "eleganten in udoben kraj za sprostitev od zabave" in z dostopom do zasebne palube.