Tujina

Padla z balkona na križarki in umrla. Smrt preiskuje tudi FBI

Los Angeles, 29. 04. 2026 18.05 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
M.P.
Križarka Carnival Firenze

Potnica na križarki Carnival Firenze je po padcu z balkona svoje kabine pristala na spodnji palubi ladje in utrpela tako hude poškodbe, da je na kraju umrla. Incident, ki ga preiskujejo tudi agenti FBI, se je zgodil ob obali Kalifornije, za zdaj pa še ni znano, zakaj je potnica padla čez balkonsko ograjo.

V ponedeljek se je na križarki Carnival Firenze zgodila smrtna nesreča, ko je ena od potnic padla z balkona svoje sobe in pristala na spodnji palubi. Ženska je po poročanju NBC Los Angeles potovala s svojo družino, ki je o incidentu nemudoma obvestila posadko.

"Naše ekipi družini pokojne nudijo podporo, naše misli in molitve pa so z njimi in njihovimi najdražjimi," je v ponedeljkovi večerni izjavi dejala tiskovna predstavnica Carnival Cruise Line Julie Leonardi.

Križarka Carnival Firenze
Križarka Carnival Firenze
FOTO: Profimedia

Dodala je, da so bili o incidentu obveščeni tudi vsi pristojni organi in da naj bi se policisti že vkrcali na ladjo, ki je privezana ob otoku Catalina. Smrt potnice preiskuje tudi FBI.

Za zdaj še ni znano, zakaj je ženska padla z balkona. Prav tako javnosti še niso razkrili njene identitete.

Ladja je bila sicer na štiridnevnem križarjenju, na poti katerega so se nameravali ustaviti ob otoku Catalina in v kraju Ensenada. Tragedija se je zgodila, še preden je križarka prispela do Cataline.

300 metrov dolga križarka je ladja z bari in restavracijami v italijanskem slogu. Spletna stran podjetja opisuje "kabine Terrazza" kot "eleganten in udoben kraj za sprostitev od zabave" in z dostopom do zasebne palube.

križarka kalifornija smrt padec Carnival Firenze

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

YouRangMyLord
29. 04. 2026 19.31
Nič novega in popolnoma neudarna novica, ki jo lahko komentiramo - je že tašesta oseba v letu 2026, ki je kot potnica padla čez krov križarke.
Delavec_Slo
29. 04. 2026 19.25
Kul!
