Francija v politični krizi, padla že peta vlada v dveh letih

Predsednikova pisarna za zdaj ni sporočila, ali bo Emmanuel Macron nagovoril javnost še danes zvečer. Analitiki opozarjajo, da ima Macron omejene možnosti za izhod iz trenutne politične zagate. Najverjetnejša pot je imenovanje novega premierja, ki pa bi se spopadel z istim parlamentom, ki je že izkazal svojo neodločenost, poroča Politico .

Alternativa, tehnična vlada sestavljena iz uradnikov, bi naletela na podobne težave. Ponovno predčasne volitve so malo verjetne, saj bi lahko zopet privedle do parlamenta brez jasne večine. V skrajnem scenariju bi Macron lahko celo odstopil, a strokovnjaki ocenjujejo, da je to malo verjetno glede na njegove prejšnje izjave.

Francoski poslanci na današnjem glasovanju niso podprli zaupnice vladi premierja Francoisa Bayrouja, ki naj bi v torek podal odstopno izjavo predsedniku Emmanuelu Macronu. S 194 glasovi za zaupnico in 364 proti so v skladu s pričakovanji zrušili vlado premierja Bayrouja, ki se bo tako po nekaj manj kot devetih mesecih moral posloviti s položaja.

Macron se bo sedaj moral odločiti, ali bo za premierja znova imenoval Bayrouja, izbral novega premierja - že petega v nekaj manj kot dveh letih, ali pa bo razpustil parlament in razpisal predčasne parlamentarne volitve, k čemur je danes pozvalo več predstavnikov opozicije.

Bayrou je glasovanje o zaupnici za danes napovedal po več mesecih nesoglasij glede novega proračuna, s katerim je želela vlada močno zarezati v porabo.