Tujina

Francija v politični krizi, padla že peta vlada v dveh letih

Pariz, 08. 09. 2025 19.08 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
L.M. , STA
Komentarji
31

Francoski parlament je glasoval za zrušitev manjšinske vlade premierja Françoisa Bayrouja, s čimer se je država poglobila v politično krizo. Predsednik Emmanuel Macron se zdaj sooča z nujno nalogo, da imenuje že petega premierja v manj kot dveh letih.

Predsednikova pisarna za zdaj ni sporočila, ali bo Emmanuel Macron nagovoril javnost še danes zvečer. Analitiki opozarjajo, da ima Macron omejene možnosti za izhod iz trenutne politične zagate. Najverjetnejša pot je imenovanje novega premierja, ki pa bi se spopadel z istim parlamentom, ki je že izkazal svojo neodločenost, poroča Politico.

Emanuel Macron
Emanuel Macron FOTO: AP

Alternativa, tehnična vlada sestavljena iz uradnikov, bi naletela na podobne težave. Ponovno predčasne volitve so malo verjetne, saj bi lahko zopet privedle do parlamenta brez jasne večine. V skrajnem scenariju bi Macron lahko celo odstopil, a strokovnjaki ocenjujejo, da je to malo verjetno glede na njegove prejšnje izjave.

Francoski poslanci na današnjem glasovanju niso podprli zaupnice vladi premierja Francoisa Bayrouja, ki naj bi v torek podal odstopno izjavo predsedniku Emmanuelu Macronu. S 194 glasovi za zaupnico in 364 proti so v skladu s pričakovanji zrušili vlado premierja Bayrouja, ki se bo tako po nekaj manj kot devetih mesecih moral posloviti s položaja.

Macron se bo sedaj moral odločiti, ali bo za premierja znova imenoval Bayrouja, izbral novega premierja - že petega v nekaj manj kot dveh letih, ali pa bo razpustil parlament in razpisal predčasne parlamentarne volitve, k čemur je danes pozvalo več predstavnikov opozicije.

Bayrou je glasovanje o zaupnici za danes napovedal po več mesecih nesoglasij glede novega proračuna, s katerim je želela vlada močno zarezati v porabo.

Francois Bayrou
Francois Bayrou FOTO: AP

V današnjem nagovoru poslancem pred glasovanjem je znova izpostavil zaskrbljujoče stanje na področju javnih financ in zagovarjal svoje napovedi drastičnih proračunskih rezov, ki bi znašali skoraj 44 milijard evrov.

Menil je tudi, da bodo največjo ceno za prekomerno zadolževanje Francije plačali mladi, in obtožil opozicijo, da z rušenjem vlade skuša državo pahniti v kaos.

Podporo so mu v parlamentu, razdeljenem na tri politične bloke, odrekli tako na levici kot skrajni desnici.

Od skupno 589 poslancev se jih je 573 udeležilo glasovanja, 558 pa jih je oddalo svoj glas, medtem ko se jih je 15 vzdržalo, navaja spletni portal BFMTV.

Glasovanje o nezaupnici
Glasovanje o nezaupnici FOTO: Profimedia

  Predstavniki opozicije, med njimi vodja poslanske skupine skrajno desnega Nacionalnega zbora (RN) Marine Le Pen in predstavnik leve Nepokorne Francije (LFI) Jean-Luc Melenchon, so bili v nagovorih zlasti kritični do Macrona in ga obtožili, da je on tisti, ki je zakuhal trenutno situacijo in politično krizo v državi. Melenchon je medtem po glasovanju na omrežju X znova pozval k odstopu predsednika države. 

Nestabilne razmere v državi vztrajajo vse od julija lani, ko je Macron po uspehu skrajne desnice na evropskih volitvah razpisal predčasne volitve, ki so francoski parlament praktično privedle v brezizhoden položaj.

Ob padcu Bayroujeve vlade se v Franciji obetajo tudi demonstracije - v sredo naj bi potekal protest s podporo skrajne levice in nekaterih sindikatov, za 18. september pa je napovedana obsežna stavka, ki so jo podprli največji sindikati v državi.

Francija politična kriza Emmanuel Macron parlament
KOMENTARJI (31)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MathewM
08. 09. 2025 20.01
Francija, Nemčija, Italija, UK: vsi imajo šepajoče gospodarstvo, sesute javne finance, s katerimi ne borejo več financirati osnovnih socialnih programov in posledično nestabilne vlade. In s čim se ukvarjajo? Kako bodo Ukraini poslali še dodatne miljarde, saj nas baje pred zlobnimi Rusi edino Zelensky in njegova vojska super vojakov lahko reši. Vsak, ki premore le malce racionalne presoje, točno ve, da nas peljejo v propad. Slovenija pa tu ni otoček, saj je naše gospodarstvo močno vezano na EU trg, predvsem Nemčijo in Francijo. Ampak ja, Rusi pa baje jedo travo, kar nam je lahko v tolažbo zamoto.
ODGOVORI
0 0
Minifa
08. 09. 2025 19.59
V Franciji so že sekali glave, zgodovina se ponavlja..
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
08. 09. 2025 19.54
+0
Ko je v dunajskih šolah več muslimanov kot kristjanov potem veš, da evropa gre v khurac!
ODGOVORI
1 1
SDS_je_poden
08. 09. 2025 19.58
Ja, ker veroizpoved je pomembna v šolah, pa te fore...
ODGOVORI
0 0
JP2022
08. 09. 2025 19.52
+1
makron , njegove vlade in mediji ne skrbijo za dobrobit francije. prek ko ne so podkupljene s strani globalistov in elit. dol z njimi, europa je v globoki krizi in potrebno je takojšnje ukrepanje. sicer se bo napetost na desnem polu preveč zgostila. v evropi je zadnji čas, da vlade prevzamejo desne stranke
ODGOVORI
1 0
Leonardo R
08. 09. 2025 19.51
+2
Zato pa imajo tezave z imigranti. Kolega v Parizu pravi, da je ze kot v greznici. Vse zatadi necevilizranih migrantou.
ODGOVORI
2 0
Leonardo R
08. 09. 2025 19.52
+1
Mama Vanga je rekla, da bo Evropa muslimanska.
ODGOVORI
1 0
SDS_je_poden
08. 09. 2025 19.58
In, kdaj boš sprejel Alaha?
ODGOVORI
0 0
Angelica007
08. 09. 2025 19.47
karma.....
ODGOVORI
0 0
extradeluxe
08. 09. 2025 19.46
+1
francija potrebuje več ilegalnih priseljencev da pahnejo francijo čez mejo vzdržnosti in da ilegalni migranti spremenijo francijo v kameno dobo. da požgejo vso kulturno zapuščino do tal.
ODGOVORI
2 1
Infiltrator
08. 09. 2025 19.40
+9
Ne sam Francija ,kriza je cele Europe ki sama sebi pljuva k kroznik
ODGOVORI
9 0
JApajaDAja
08. 09. 2025 19.39
včasih je bila "dnevno sveža" vlada praksa v ita...
ODGOVORI
0 0
Pfolca
08. 09. 2025 19.37
+1
Čebularji morajo zaradi lastnega zdravja dotakniti dno, šele potem obstaja možnost, da bodo kot nacija spet nekdo, "player"
ODGOVORI
1 0
jure112
08. 09. 2025 19.33
+4
Posodimo Goloba. VRHUNSKI MANAGER!
ODGOVORI
7 3
JApajaDAja
08. 09. 2025 19.39
+1
ukz pa za šefico pr službe....
ODGOVORI
1 0
biggie33
08. 09. 2025 19.32
+13
Francoski javni dolg znaša 116% bdp.. pa so rekli, da bo Rusija kmalu bankrotirala..
ODGOVORI
14 1
Zuzaa11
08. 09. 2025 19.32
+11
Ima sreco, da so Le Penn prepovedali volitve in lahko Macron se naprej vlada z manj kot 15% podpore, padla mu je vlada ze 5x. Je to demokracija kar imamo na zahodu?
ODGOVORI
11 0
JP2022
08. 09. 2025 19.53
dober point
ODGOVORI
0 0
alex cross
08. 09. 2025 19.28
+12
Seveda, dokler ne bo islamska vlada za tole evropsko Afriko, ne bo nobena zdržala... Čisto malo jim manjka... Zaradi neumnih odločitev bodo dobili bumerang
ODGOVORI
12 0
Borec21
08. 09. 2025 19.33
+4
ProblemvEU in pri nas je da javnivsektor prevladuje nad ustvarjalnim in kot paraziti vse izsesavajo je pa res da islamisti dobr vlečejo socialo ki bi jim jo radi porezal tko da začaran krog
ODGOVORI
4 0
Srebrni breg
08. 09. 2025 19.26
+10
Tako Francija kot Nemčija sta bila največja zagovornika sankcij Rusiji katere so pa ravno njima naredile največ škode. Prav je tako. Kdor drugemu jamo koplje sam vanjo pade.
ODGOVORI
15 5
JApajaDAja
08. 09. 2025 19.41
+0
merca bo kmalu dobesedno odnesel nemški narod...
ODGOVORI
1 1
proofreader
08. 09. 2025 19.25
+9
Putin je rekel, da mu Macron ves čas teži po telefonu. Mu je nehal dvigovati.
ODGOVORI
10 1
Rožle Patriot
08. 09. 2025 19.25
-1
... samo naši lewaki se bodo vse do britkega konca šlepali in spravili državo v bankrot ... Janša bo pa potem spet popravljal nastalo škodo .. !!!!
ODGOVORI
9 10
Srebrni breg
08. 09. 2025 19.23
+10
Macronu dajte brco, da bosta Layna in Merc ostala sama v sponzoriranju vojne Evrope z Rusijo na račun ukrajincev.
ODGOVORI
12 2
suleol
08. 09. 2025 19.22
+6
ja halo pa ke pa nebo krize kok beguncev evropa futra
ODGOVORI
6 0
MucaNeGrize
08. 09. 2025 19.20
+7
sankcije in antirusko kruljenje microna lepo delujejo...
ODGOVORI
10 3
