Francija v politični krizi, padla že peta vlada v dveh letih

Predsednikova pisarna za zdaj ni sporočila, ali bo Emmanuel Macron nagovoril javnost še danes zvečer. Analitiki opozarjajo, da ima Macron omejene možnosti za izhod iz trenutne politične zagate. Najverjetnejša pot je imenovanje novega premierja, ki pa bi se spopadel z istim parlamentom, ki je že izkazal svojo neodločenost, poroča Politico.
Alternativa, tehnična vlada sestavljena iz uradnikov, bi naletela na podobne težave. Ponovno predčasne volitve so malo verjetne, saj bi lahko zopet privedle do parlamenta brez jasne večine. V skrajnem scenariju bi Macron lahko celo odstopil, a strokovnjaki ocenjujejo, da je to malo verjetno glede na njegove prejšnje izjave.
Francoski poslanci na današnjem glasovanju niso podprli zaupnice vladi premierja Francoisa Bayrouja, ki naj bi v torek podal odstopno izjavo predsedniku Emmanuelu Macronu. S 194 glasovi za zaupnico in 364 proti so v skladu s pričakovanji zrušili vlado premierja Bayrouja, ki se bo tako po nekaj manj kot devetih mesecih moral posloviti s položaja.
Macron se bo sedaj moral odločiti, ali bo za premierja znova imenoval Bayrouja, izbral novega premierja - že petega v nekaj manj kot dveh letih, ali pa bo razpustil parlament in razpisal predčasne parlamentarne volitve, k čemur je danes pozvalo več predstavnikov opozicije.
Bayrou je glasovanje o zaupnici za danes napovedal po več mesecih nesoglasij glede novega proračuna, s katerim je želela vlada močno zarezati v porabo.
V današnjem nagovoru poslancem pred glasovanjem je znova izpostavil zaskrbljujoče stanje na področju javnih financ in zagovarjal svoje napovedi drastičnih proračunskih rezov, ki bi znašali skoraj 44 milijard evrov.
Menil je tudi, da bodo največjo ceno za prekomerno zadolževanje Francije plačali mladi, in obtožil opozicijo, da z rušenjem vlade skuša državo pahniti v kaos.
Podporo so mu v parlamentu, razdeljenem na tri politične bloke, odrekli tako na levici kot skrajni desnici.
Od skupno 589 poslancev se jih je 573 udeležilo glasovanja, 558 pa jih je oddalo svoj glas, medtem ko se jih je 15 vzdržalo, navaja spletni portal BFMTV.
Predstavniki opozicije, med njimi vodja poslanske skupine skrajno desnega Nacionalnega zbora (RN) Marine Le Pen in predstavnik leve Nepokorne Francije (LFI) Jean-Luc Melenchon, so bili v nagovorih zlasti kritični do Macrona in ga obtožili, da je on tisti, ki je zakuhal trenutno situacijo in politično krizo v državi. Melenchon je medtem po glasovanju na omrežju X znova pozval k odstopu predsednika države.
Nestabilne razmere v državi vztrajajo vse od julija lani, ko je Macron po uspehu skrajne desnice na evropskih volitvah razpisal predčasne volitve, ki so francoski parlament praktično privedle v brezizhoden položaj.
Ob padcu Bayroujeve vlade se v Franciji obetajo tudi demonstracije - v sredo naj bi potekal protest s podporo skrajne levice in nekaterih sindikatov, za 18. september pa je napovedana obsežna stavka, ki so jo podprli največji sindikati v državi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.