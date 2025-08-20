Padli dron sredi koruznega polja: last tihotapcev ali ruska Gerbera?

Na vzhodu Poljske je na koruzno polje strmoglavil brezpilotni letalnik in tam eksplodiral. Po informacijah tamkajšnjega tožilca gre najverjetneje za vojaški dron in ne za civilni letalnik tihotapcev, kot so sprva domnevali. Poljski obrambni minister je dejal, da je šlo za ruski dron in incident označil za rusko provokacijo.

Dron je zgodaj davi padel na polje kakih sto kilometrov jugovzhodno od Varšave, okoli 120 kilometrov od poljske meje z Ukrajino in 100 kilometrov od meje z Belorusijo. Na posnetkih, ki jih je objavil poljski spletni portal LukowTV, je videti blisk, ki mu sledi glasen pok. V več hišah v bližini so se razbila okna, nihče pa ni bil poškodovan.

Policisti so na mestu strmoglavljenja letalnika našli ožgane plastične in kovinske ostanke. Minister za obrambo Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je dejal, da policija in vojska trenutno varujeta in preiskujeta celotno območje, tudi s helikopterji in izvidniškimi droni. Sprva je dejal, da dron nima vojaških značilnosti in da bi ga lahko uporabljali tudi tihotapci.

Tožilec v Lublinu na vzhodu Poljske pa je pozneje na novinarski konferenci povedal, da po dosedanjih podatkih obstaja zelo velika verjetnost, da gre za vojaški dron. Ob tem je izključil možnost, da bi šlo za civilni ali tihotapski letalnik. Povedal je tudi, da zaenkrat ni mogoče ugotoviti niti izvora drona niti tega, od kod je priletel, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obrambni minister je nato za strmoglavljenje in eksplozijo drona okrivil Moskvo ter obsodil rusko provokacijo. "Vnovič se soočamo s provokacijo Ruske federacije z ruskim dronom," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.