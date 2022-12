Padli kriptotajkun naj bi se skrival v Srbiji

Kwon, državljan Južne Koreje, se je očitno prebil iz Singapurja, kjer je živel med vodenjem platforme blockchain Terraform Labs, v Dubaj, na koncu pa še v Srbijo, je za CNN povedal tiskovni predstavnik pristojnega tožilstva v Seulu.

Tožilstvo je izvedelo, da je bil Kwon v Srbiji že novembra. Povedali so, da se želijo s srbsko vlado dogovoriti za njegovo aretacijo in izročitev.

Južnokorejsko sodišče je nalog za njegovo aretacijo izdalo septembra, potem ko so ga vlagatelji obtožili goljufije po propadu njegovega podjetja.

Obtožen je goljufije in kršitve južnokorejske zakonodaje o kapitalskih trgih. Oktobra je dejal, da ne verjame, da so obtožbe legitimne, in dodal, da so politično motivirane.

Na Twitterju je tudi večkrat zatrdil, da ni na begu, vendar pa ni želel razkriti svojega bivališča. Skrbelo naj bi ga za njegovo osebno varnost.