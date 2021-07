Pahor in Kosorjeva 12 let po Trakošćanu: Vse bi ponovila še enkrat

Borut Pahor tudi 12 let kasneje meni, da je bil okvirni dogovor o odpravi slovenske blokade hrvaških pogajanj za vstop v EU in o načinu rešitve mejnega vprašanja "prelomnega pomena" – ne le za vstop Hrvaške v EU in reševanje mejnega spora, ampak tudi za "politično, gospodarsko in čisto medčloveško sodelovanje med državama" . Po letih incidentov, nesporazumov in varnostnih skrbi je nastopilo nujno potrebno olajšanja, je spomnil danes.

Obenem je dal njemu in Kosorjevi širšo "avtoriteto", ki jima je omogočila, da sta marca 2010 sklicala prvo srečanje v okviru procesa Brdo-Brioni, ki se nadaljuje in ostaja ena najpomembnejših političnih pobud na Zahodnem Balkanu, je prepričan.

V zvezi s tem je pozdravil četrtkovo odločitev srbskega predsednika Aleksandra Vučiča ter premierjev Severne Makedonije in Albanije, Zorana Zaeva in Edija Rame, za pobudo Open Balkan, saj meni, da spodbuja vsestransko sodelovanje držav v regiji in bo prispevalo k temu, da EU vidi Zahodni Balkan kot celoto.

Pahor je izpostavil, da je kljub še vedno različnim stališčem Slovenije in Hrvaške "problem meje rešen" in "meja določena". Tisto, kar ni rešeno, ostaja demarkacija in te ni mogoče opraviti brez dogovora obeh vlad, a to je veliko manjši problem od mejnega. Prepričan je, da bo tudi Hrvaška to slej kot prej uvidela in se bodo dogovorili o demarkaciji v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča.

Kot drugo ključno sporočilo danes je predsednik izpostavil, da podpira vstop Hrvaške v schengen, in to brez pogojevanja Slovenije s sprejetjem arbitražnega sporazuma oziroma demarkacijo meje, saj je ta "v slovenskem, hrvaškem in evropskem interesu".