Pahor in Macron imela 'dolg, iskren in izčrpen pogovor'

Predsednik republike Borut Pahor se je danes srečal s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom. Daljši delovni pogovor je bil osredotočen predvsem na prihodnost Evropske unije, soseščino ter dvostranske odnose. Po besedah slovenskega predsednika sta se dogovorila za tesnejše sodelovanje, tako osebno kot na ravni obeh držav. "Danes smo odprli novo poglavje v najinih čisto delovnih odnosih in poglobljenem sodelovanju med obema državama," je izjavil Pahor in dodal, da bi lahko, "če bodo dovoljevale okoliščine", francoskega predsednika že do konca leta gostili v Sloveniji.

Macron je potrdil, da sta govorila o Evropi in prihodnosti EU ter o strategiji glede Zahodnega Balkana. "Skupaj si želimo narediti veliko stvari, predsednik Pahor je prepričan Evropejec z voljo za uresničitev ambiciozne vizije bolj demokratične in suverene Evrope. Govorila sva o tem, kako bi sodelovali, tudi v luči zaporednih predsedovanj najinih držav EU. Imela sva zelo dobre pogovore," je dejal francoski predsednik. Pahor je današnji pogovor označil kot"dolg, iskren in izčrpen", prevladovala pa je tema prenove Evrope. Dodal je, da imata s francoskim predsednikom veliko skupnih pogledov. V enotnosti 27 držav članic tako oba vidita perspektivo za njeno kohezivnost navznoter in navzven in "ne v tem, da se zaradi neučinkovitosti mogoče bruseljskih inštitucij zdaj začenja neko nezaupanje v evropski projekt in koraki nazaj, v recimo suverenistično politiko".

Francoskega predsednika je danes zanimalo tudi Pahorjevo mnenje glede razvoja dogodkov na Zahodnem Balkanu in širitve EU ter videnje slovenskega predsednika glede razlik med Zahodom in Vzhodom znotraj EU ter njegova privrženost temu, da bi EU ne glede na razlike ostala enotna. Slovenski predsednik nasprotuje temu, da bi se zaradi zastoja v razvoju EU posamezne države začele povezovati"regionalno, tudi politično in vrednostno". "To fragmentirano sodelovanje ne bi več koristilo enotnosti, ampak bi jo ogrožalo," je v izjavi za novinarje dejal slovenski predsednik. Dodal je, da sta se oba predsednika zavzela, da bi v naslednjih mesecih v luči konference o prihodnosti Evrope storili vse, da bi našli primerne rešitve. Po Pahorjevih besedah potrebujemo vizijo, ki bo dovolj odgovarjajoča za potrebe EU v naslednjih petih, desetih letih.

