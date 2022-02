Pahor in Mattarella o vprašanju miru, okrevanju po pandemiji in evropski prihodnosti

Kot so sporočili iz Pahorjevega kabineta, je srečanje potekalo v prisrčnem vzdušju. Pred uradnim obiskom predsednika Boruta Pahorja v Vatikanu je bilo sprva dogovorjeno, da se bosta predsednika srečala zasebno, po izteku mandata predsednika Sergia Mattarelle. Ko pa je bil ta vnovič izvoljen, je sklenil Pahorja povabiti na pogovor in večerjo.

Predsednika sta izmenjala mnenja o vseh aktualnih dvostranskih vprašanjih, zlasti pa o vprašanju miru in varnosti v severni in vzhodni soseščini Evropske unije. Pogovarjala sta se o nujnosti aktivnega usklajevanja politik gospodarskega okrevanja po pandemiji in večje ambicioznosti razprav o skupni evropski prihodnosti, so še dodali.