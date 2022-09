Pahor newyorškemu patru Krizologu izročil državno odlikovanje

"Tega nisem pričakoval in sem presenečen. Iskreno se zahvaljujem predsedniku za to priznanje, ki ga sprejemam kot priznanje za celotno slovensko skupnost, ki tukaj živi in dela," je dejal Martin Cimerman Krizolog in dodal, da so Slovenci glede na majhnost naroda največ prispevali pri razvoju Amerike.

Slovence je pozval k strpnosti in poenotenju. "Slovenska duša je dala en poseben okus tej ameriški družbi", je dejal in dodal, da je v skupnosti moč. "Po besedah filozofa, katerega imena se sedaj ne morem spomniti: namesto da preklinjamo temo, prižgimo raje luč – to želim vsem v tej naši skupnosti in Slovencem doma," je dejal.

V utemeljitvi odlikovanja med drugim piše, da Krizolog deluje v župniji v New Yorku že od leta 1991 in 30. junija 1991, na četrti dan vojne za Slovenijo, je na trgu pred palačo ZN pomagal pripraviti demonstracije proti napadu Jugoslovanske ljudske armade in za priznanje neodvisnosti Slovenije. Sodeloval in organiziral je pošiljanje pisem ameriškim politikom in drugim vplivnežem, ki so jih ameriški Slovenci prosili, naj preprečijo prelivanje krvi v domovini.

"Promocijo Slovenije v New Yorku in ZDA si je postavil za eno od prednostnih nalog. Trudil se je, da bi postala župnija kraj srečevanja Slovenk in Slovencev, pa tudi drugih. Zato je pripravil ali spodbudil številne kulturne prireditve, koncerte in razstave, predavanja in podobno. Po njegovi zaslugi je to kraj odprtosti, strpnosti in povezovanja ne glede na versko pripadnost ali politično prepričanje."

"S svojim vedrim in humornim pristopom zna vedno ustvariti sproščeno vzdušje, ki kliče k dialogu in iskanju tistih prvin, ki povezujejo ljudi v skupnost. Prav tej Cimermanovi odprtosti in povezovalnosti je mogoče pripisati tudi velik uspeh pri zbiranju sredstev za obnovo župnijske stavbe, kjer je v domovini zlasti odmeval veliki donatorski koncert leta 1997 v Cankarjevem domu v Ljubljani," piše v utemeljitvi.