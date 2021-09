Pahor se je sestal s predsednikom Južne Koreje, izmenjala sta si odlikovanji

Mun Dže In pa je Pahorju podelil odlikovanje velikega reda Mugunva za prispevek k dialogu in razumevanju med narodi in državami. Gre za najvišje odlikovanje vlade Južne Koreje, ki ga podeljujejo državnim predsednikom, dobijo pa ga lahko tudi njihove soproge in voditelji držav zaveznic Južne Koreje. Ime je dobilo po nacionalnem cvetu Južne Koreje, ki ima v korejski zgodovini velik kulturni pomen. Odlikovanje se podeljuje za izjemne zasluge na področju promocije razvoja in varnosti Južne Koreje. Doslej so ga prejeli le trije svetovni voditelji, in sicer španski kralj ter predsednika Avstrije in Kolumbije, izpostavljajo v predsednikovem uradu.

Borut Pahor je Mun Dže Ina odlikoval z redom za izredne zasluge, najvišjim odlikovanjem Slovenije, za neomajno privrženost procesom sprave in mirnega sožitja na Korejskem polotoku in za krepitev prijateljskih vezi med Slovenijo in Korejo. Južnokorejski predsednik je prvi azijski državnik, ki je prejel najvišje odlikovanje Slovenije, so sporočili iz predsedniškega urada.

Borut Pahor in Mun Dže In sta si izmenjala državni odlikovanji.

Pahor se je z južnokorejskim predsednikom nazadnje sestal ob svojem uradnem obisku v Južni Koreji februarja 2018. Šlo je za prvi uradni obisk slovenskega predsednika v času, ko sta državi zaznamovali 25-letnico diplomatskih odnosov. Tedaj so bili pogovori med predsednikoma posvečeni vprašanju prihodnosti Korejskega polotoka in odnosu med obema Korejama.

Urad predsednika Južne Koreje je po poročanju STA sporočil, da je Mun Dže In izrazil upanje, da bo novo veleposlaništvo igralo pomembno vlogo pri promociji medsebojnega razumevanja med obema državama in ljudmi ter da bo krepilo medsebojno trgovino. Pahor je ta pričakovanja delil in predlagal skupna prizadevanja za širitev sodelovanja na področju transporta in logistike, še posebej z uporabo slovenske Luke Koper, pa tudi trgovine in investicij. Južno Korejo je opisal kot pomembnega regionalnega partnerja Slovenije in dejal, da se lahko obe strani veliko naučita druga od druge.

Mun Dže In je izrazil tudi upanje na širitev partnerstva na področju jedrske energije. Dejal je, da lahko korejska podjetja z napredno tehnologijo sodelujejo v projektu posodobitve jedrske elektrarne Krško in pri gradnji dodatnega reaktorskega bloka. Sloveniji je čestital za predsedovanje Svetu EU in zaprosil za tesnejše sodelovanje pri razvoju strateškega partnerstva med EU in Južno Korejo.