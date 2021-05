Pahor: Slovenija nasprotuje spreminjanju meja, saj mirna sprememba ni mogoča

Slovenski predsednik Borut Pahor se je v Beogradu sestal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićemv okviru priprav na ponedeljkov vrh pobude Brdo-Brioni ob njeni desetletnici. Na skupni novinarski konferenci sta potrdila dobre odnose med državama in podporo širitvi EU na države Zahodnega Balkana.

Na novinarsko vprašanje, ali lahko slovenski predsednik pojasni stališče o nespremenljivosti meja v regiji, je Pahor ponovil nasprotovanje spreminjanju meja, saj mirna sprememba meja ni mogoča. To je označil kot pomembno ne samo za mir in stabilnost v regiji, ampak tudi za EU.

Vučić je ocenil, da gre za najtežje vprašanje, še posebej za države, ki so priznale Kosovo, med katerimi je sicer tudi Slovenija. Ponovil je, da Srbija, ki neodvisnosti Kosova ne priznava, zagovarja izključno načelo nespremenljivosti meja v skladu z odločitvami Združenih narodov.

"Imamo drugačno stališče glede neodvisnosti Kosova. Ko slišim, da ne bo sprememb meja, kot pravi Pahor, brez spopadov, se strinjam," je dejal. Srbija vztraja pri spoštovanju meja držav, potrjenih z odločitvami ZN, in tem, da se te meje ne spreminjajo, je dejal. Boji pa se, da gre pri zagovarjanju nespremenljivosti meja za "licemerje zahodnih sil, ki nimajo načel ali pa jih imajo po potrebi". Pri tem je omenil leto 2008, ko so se, kot je dejal, spreminjale meje Srbije. Takrat je Kosovo razglasilo neodvisnost. Zato je, kot je dodal, posredoval glede deklaracije, ki naj bi jo sprejeli na vrhu Brdo-Brioni: "da nespremenljivosti meja, a v skladu z odločitvami Združenih narodov". Pred tem je sicer v izjavi po pogovorih poudaril, da podpira dialog Beograda in Prištine, saj zamrznjeni konflikti niso dobri in se končujejo "z več sto mrtvimi".