V Rigi nov poziv Pahorja k podpori BiH za status kandidatke za vstop v EU

Ob tem je poudaril, da bi morali izboljšati tudi medsebojno povezanost z zahodom EU ter z vzhodnim in jugovzhodnim sosedstvom unije. Prav tako je pozdravil delovanje Sklada Tri morja in se zavzel za okolju prijazne infrastrukturne projekte. Infrastrukturna povezanost je eden izmed ciljev pobude. V tej luči je hrvaški premier Andrej Plenković danes v svojem nagovoru voditeljem najavil dvig kapacitete plinskega terminala na Krku z 2,9 na 6,1 milijarde kubičnih metrov plina, kar bo po njegovih besedah zelo koristno tudi za sosednje države, vključno s Slovenijo.

Slovenski predsednik Borut Pahor se na povabilo latvijskega predsednika Egilsa Levitsa udeležuje vrha pobude Tri morja v latvijski prestolnici Rigi, ki bo trajal tri dni, so sporočili iz urada predsednika. V razpravi med predsedniki držav članic EU je dejal, da je pobuda na dobri poti k uresničevanju svojega strateškega cilja - boljše povezave med severom in jugom vzhodnega dela EU.

Nekaj pozornosti so predsedniki sodelujočih držav posvetili tudi evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana in položaju regije v sodobni evropski politični in varnostni arhitekturi. Pahor je ob tem znova poudaril pomen čimprejšnje širitve EU na Zahodni Balkan. Pahor je predlagal, naj takšno odločitev sprejme tudi Evropski svet, ki bo zasedal ta teden. Slovenski predsednik je prepričan, da bi dodeljeni status kandidatke okrepil proevropske sile v Bosni in Hercegovini in pospešil dinamiko notranjega prilagajanja evropskim normam.

Po koncu plenarnega zasedanja so predsedniki sprejeli skupno deklaracijo, v katero so med drugim zapisali odločitev, da Ukrajino povabijo k partnerstvu pobude Tri morja.

Pozornost voditeljev je bila sicer letos v veliki meri posvečena vojni v Ukrajini in načinom sodelovanja s to državo. Prisotne je po virtualni povezavi nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Spomnimo, da je predsednik že prejšnji teden predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu poslal pismo, v katerem se zavzema, da bi se Bosni in Hercegovini dodelil status kandidatke za članstvo v Evropski uniji brez pogojev. S tem bi se po Pahorjevem prepričanju okrepile proevropske sile v Bosni in Hercegovini in dinamika notranjega prilagajanja evropskim normam. Na predsedniškem panelu je podrobneje predstavil tudi vsebino tega pisma.

"Zdi se mi, da je to ena zadnjih priložnosti, ko lahko Evropska unija sama, po svoji politični volji, sporoči Bosni in Hercegovini, da verjame v njeno evropsko perspektivo, ne da bi dala kakršenkoli pogoj za to odločitev. To je močan signal vere in zaupanja v politično moč BiH," je dejal.

Nekateri voditelji držav so predlog izrecno podprli, med njimi tudi poljski predsednik Andrzej Duda , ki je pobudo predsednika Pahorja, da se BiH podeli status kandidatke, omenil in odprto podprl na novinarski konferenci voditeljev.

V zvezi s Pahorjevim predlogom glede statusa BiH se je oglasila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon , ki je povedala, da je predlog na zasedanju zunanjih ministrov unije v Luksemburgu "naletel na veliko podpore, predvsem pa veliko razumevanja med kolegi. Ker se vsi zavedajo, da Zahodni Balkan ima to širitveno perspektivo in da potrebuje našo politično podporo in zavezanost".

Pred začetkom pristopnih pogajanj bi morala ta zahodnobalkanska država nato sprejeti zakone, opredeljene v političnem dogovoru, ki so ga politične stranke iz BiH dosegle na pogovorih v Bruslju pred enim tednom. To so zakon o visokem sodnem in tožilskem svetu, zakon o sodiščih, zakon o preprečevanju konflikta interesov ter zakon o javnem naročanju, je razvidno iz predloga.

Po drugi strani doslej Pahorjevemu predlogu še nihče ni odkrito nasprotoval, kar vliva upanje, da bi se morda do konca tedna oblikovalo potrebno soglasje za njegov sprejem. Glede na predlog, ki ga je pridobila STA, bi Bosni in Hercegovini status kandidatke za članstvo v uniji tako podelili že na vrhu EU, ki bo v četrtek in petek v Bruslju in bo prvi za novega slovenskega premierja Roberta Goloba .

Povedala je še, da je na drugi strani predlog naletel na presenečenje, a da se ji vseeno zdi pomembno, "da pošljemo ta politični signal, da Slovenija v regiji spodbuja proces širitve in da na države ne bo pozabila".

Dodala je, da se bo razprava tudi v krogu zunanjih ministrov nadaljevala. Voditelji držav članic bodo morali po njenih besedah na vrhu EU v četrtek in petek sprejeti pomembne korake. Pri tem ministrica Fajon računa predvsem na začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Obenem si želi, da bo Slovenija dobila močno razumevanje za predlog, da tudi BiH dobi čim prej status kandidatke.

Predlog gre po ministričinih navedbah v smer, da bi BiH prejela status kandidatke pod podobnimi pogoji kot Ukrajina. To pomeni status kandidatke čimprej, pred začetkom pristopnih pogajanj pa bi morala izpolniti vse nujne pogoje.





Pobuda Tri morja

Pobuda Tri morja je forum 12 držav članic EU, ki so geografsko umeščene v srednji in vzhodni Evropi med tremi morji - Jadranskim, Baltskim in Črnim. To so Avstrija, Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. Stalne partnerice pobude so še ZDA, Nemčija in Evropska komisija.

Srečanja pobude, ki je bila prvič predstavljena ob robu zasedanja ZN septembra 2015 v New Yorku, so doslej na ravni predsednikov držav potekala avgusta 2016 v Dubrovniku, julija 2017 v Varšavi, septembra 2018 v Bukarešti, junija 2019 v Ljubljani in na Brdu pri Kranju, oktobra 2020 virtualno v Talinu in julija 2021 v Sofiji.