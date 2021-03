Pahor v Sarajevu: Slovenija je BiH donirala 4800 odmerkov cepiva

Milorad Dodik , predsedujoči predsedstvu Bosne in Hercegovine, je po srečanju s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem dejal, da je bilo obravnavanih veliko vprašanj, eno najpomembnejših pa je bila razprava o poti Bosne in Hercegovine k članstvu v EU.

Pahor je izpostavil, da je to njegov prvi obisk v tujini po drugem valu epidemije covida-19, kar je dokaz, kako velik pomen daje Slovenija odnosom z BiH in razmeram v regiji.

Poudaril je, da bi morala EU s pri izpolnjevanju pogojev za članstvo nekoliko popustiti, s tem pa bi lahko prebudila nov zagon v državah zahodnega Balkana. Srečanja s Pahorjem v Sarajevu sta se udeležila tudi druga dva člana predsedstva BiH, Željko KomšićinŠefik Džaferović. Pogovarjali so se tudi o migrantski krizi, ki je v zadnjih letih prizadela Bosno in Hercegovino, Pahor pa je napovedal, da se bo Slovenija odločneje zavzela za spodbujanje hitrejšega vključevanja držav zahodnega Balkana v EU.

V izjavi za medije je Pahor dejal, da je današnji delovni obisk njegova prva pot v tujino po drugem valu novega koronavirusa, kar dokazuje, kako pomembna sta BiH ter zahodni Balkan za Slovenijo. Spregovoril je tudi o pripravah na vrh procesa Brdo-Brioni, ki ga bo konec marca ali v prvi polovici aprila priredil v Sloveniji – takoj ko bodo epidemiološke razmere to omogočale.

Ponovil je, da bo Slovenija vedno zagovarjala evropsko perspektivo zahodnega Balkana in da bo to tudi osrednja tema vrha procesa Brdo-Brioni. Širitev EU je geopolitično vprašanje in Evropa ne bo celovita brez širitve na zahodni Balkan, je poudaril Pahor.

"Slovenija je bila in bo ostala zaveznica širitve EU na zahodni Balkan. To bo tudi ena izmed tem, ki jih bo imela Slovenija na mizi v času predsedovanja (Svetu EU). Širitev čutimo kot dolžnost in priložnost; to lahko Slovenija prispeva k Evropski uniji," je še dejal.

Dodal je, da se zaveda, da bo širitev EU na regijo zahodnega Balkana "zahtevna", vendar je poudaril, da bo projekt podpiral skupni interes stabilnosti celotne Unije.

Dodik je izpostavil, da je bilo srečanje uspešno, in se Pahorju zahvalil za donacijo 4800 odmerkov cepiva proti koronavirusu.