Pahor v Prištini pozval k dialogu z Beogradom

Pahor in predsednica Vjoso Osmani-Sadriu sta po pogovoru pred predsedniško palačo zasadila drevo in s tem simbolno potrdila prijateljstvo med državama.

Borut Pahor je poudaril pomembnost implementacije do sedaj sklenjenih dogovorov in iskanje celostne rešitve. Poudaril je, da trenutni zastoj ne koristi nikomur. Slovenski predsednik je izpostavil pomen dialoga, ki pa ni preprost, saj mora rešiti zelo kompleksna vprašanja. Prepričan je, da "lahko pride do napredka, če je na obeh straneh politična volja" .

Pahor se je v nadaljevanju obiska sestal s predsednikom vlade Republike Kosovo, Albinom Kurtijem. Sogovornika sta spregovorila o razmerah v regiji in o trenutnem stanju pogovorov med Beogradom in Prištino. Ponovil je, da trajna stabilizacija, razvoj in napredek ter vključenost Kosova in ostalih držav Zahodnega Balkana v evroatlantske integracije ostajajo v strateškem interesu Slovenije.

V okviru obiska bo predsednik obiskal pripadnike 44. slovenskega kontingenta, ki delujejo v operaciji KFOR. Ob tem se bo srečal tudi s poveljniškim osebjem te operacije na Kosovu. Predsednik republike se bo seznanil z razmerami na operativnem območju, kjer slovenski kontingent opravlja svoje dolžnosti. Z visokimi vojaškimi predstavniki iz poveljniške strukture KFOR, med drugim tudi s poveljnikom KFOR in poveljnikom Regionalnega poveljstva Zahod, bo opravil pogovore o aktualnih splošnih razmerah na Kosovu, o aktivnostih in stanju v operaciji ter o prihodnjem sodelovanju slovenskega kontingenta, so še sporočili iz kabineta predsednika.