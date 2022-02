Pahorjev obisk pri papežu 'priložnost za izmenjavo pogledov o pomembnih vprašanjih'

Borut Pahor in papež Frančišek bosta po napovedih v pogovorih obeležila pomemben jubilej vzpostavitve diplomatskih odnosov, do česar je formalno prišlo 8. februarja 1992. Sveti sedež je sicer pri osamosvajanju Slovenije in pridobivanju mednarodnega priznanja odigral zelo pomembno vlogo in je bil ena prvih zahodnih držav, ki je priznala neodvisnost Slovenije.

To bo sicer že četrto srečanje Pahorja in papeža Frančiška in prva Pahorjeva zasebna avdienca pri papežu po oktobru 2016. Slovenski predsednik se bo sestal tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem. Popoldne se bo udeležil koncerta Slovenskega okteta v baziliki Santa Maria Maggiore, ki ga bo na predvečer kulturnega praznika in v počastitev 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov priredilo slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu.

V okviru obiska bo v baziliki sv. Petra potekala tudi maša v počastitev 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Vatikanom. Na grobu papeža sv. Janeza Pavla II. jo bo daroval ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore.