Pajek, ki je lezel po zdravstveni ministrici, prekinil novinarsko konferenco

Hitro so ji priskočili na pomoč, tolmač je sproti prevajal v znakovni jezik, ona pa se je pošalila: "To dokazuje, kako mirna sem lahko. Ne maram pajkov, a bom nadaljevala in se pretvarjala, da ga nimam na sebi. Pustila bom, da nekdo drug poskrbi za to, ampak če pride blizu mojega obraza, mi prosim povejte."

Vsi so iskali pajka, nato pa je nekdo rekel, da ga ima pod levim stopalom. Rahlo je odskočila, se opravičila in povedala, da je že odtaval stran. "No, to pa je bil trenutek, kajne?" se je nasmehnila. "Imamo covid in imamo pajke."

Pajka se na posnetkih sicer ne vidi, a šlo je za vrsto ptičjega pajka (huntsman spider), ki so veliki – njihov razpon nog lahko meri do 15 centimetrov –, a veljajo za nenevarne.