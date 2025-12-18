Naslovnica
Tujina

Medtem ko je naročal hrano, pajek odpeljal njegov avto in hčerko

Miami, 18. 12. 2025

Avtor:
M.S.
Pajek odpeljal avto

Na Floridi so aretirali voznika vlečnega vozila, ki je odvlekel napačno parkiran avtomobil, v katerem je bila štiriletna deklica. Ta je nato med vožnjo odprla vrata in padla na cesto, pri tem pa se poškodovala.

Floridčan je avtomobil parkiral pred restavracijo v kraju Sunrise, hčerko pa pustil v vozilu. A še preden je lahko prevzel hrano, je opazil vlečno vozilo, ki se je ravno pripravljalo, da odpelje njegov avto.

Stekel je ven in začel vpiti, da je v vozilu njegova hčerka, a ga je voznik ignoriral, poroča The Independent. Pomagali niso niti udarci po vozilu. Nato je začel teči za vozilom, njegova 4-letna hčerka pa je medtem odprla vrata in padla na cesto. Pri tem je utrpela lažje poškodbe.

34-letni voznik vlečnega vozila Sergio Suarez je sprva pobegnil s kraja dogodka, a se je kasneje vrnil, ko je policija stopila v stik z njegovim delodajalcem. Voznika so policisti aretirali in ga obtožili zanemarjanja mladoletne osebe.

Kot so zapisali v policijskem poročilu, obtoženec predhodno ni pregledal vozila, ki ga je odvlekel, kasneje pa je vožnjo nadaljeval kljub opozorilu, da se v njem nahaja otrok. Očitajo mu malomarnost in nepremišljenost.

Suarez prek svojega odvetnika zanika obtožbe in poudarja, da je vozilo trikrat preveril, preden ga je odvlekel, in da v vozilu ni bilo otroka.

34-letniku so do nadaljnjega prepovedali vožnjo in vse stike z žrtvijo. Odobrili pa so mu varščino v višini 10.000 dolarjev (okoli 8500 evrov).

