Indija in Pakistan se medsebojno obtožujeta kršitev dogovora o prekinitvi ognja

Po tem, ko je sta se Pakistan in Indija medsebojno obtožili za napade na vojaške letalske baze, je iz ZDA prišla bolj spodbudna novica. Ameriški predsednik Trump je namreč sporočil, da sta se jedrski sili po dolgi noči pogovorov, v katerih so posredovale ZDA, dogovorili za popolno in takojšnje premirje. Državama je čestital za razumnost. Dogovor sta potrdila tudi Pakistan in Indija. Indijska vlada je pri tem izpostavila, da sta ga dosegli državi na neposrednih pogajanjih. Pozneje sta ena drugo obtoževali kršitev tega premirja.

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da sta se Indija in Pakistan dogovorili o "popolnem in takojšnjem premirju". Kot je zapisal, se je to zgodilo po "dolgi noči pogovorov", v katerih so posredovale ZDA. Obe državi je pohvalil za uporabo "zdrave pameti in odlične inteligence".

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je na omrežju X sporočil, da so dogovor dosegli na obsežnih pogajanjih med njim in podpredsednikom J. D. Vanceom s predsednikoma indijske in pakistanske vlade Narendro Modijem in Šehbazom Šarifom ter drugimi visokimi uradniki. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je še izrazil zadovoljstvo, da sta se državi dogovorili za takojšnjo prekinitev ognja in "začetek pogovorov o vrsti vprašanj na nevtralni lokaciji". Trump je sicer v začetku tega tedna dejal, da so naraščajoče napetosti sramota in da si želi, da se ustavijo, medtem ko je podpredsednik JD Vance dejal, da vojna med državama "ni naša stvar".

Kmalu po Trumpu je dogovor potrdila tudi pakistanska vlada. "Pakistan in Indija sta se dogovorila za prekinitev ognja s takojšnjim učinkom," je sporočil pakistanski zunanji minister Išak Dar. Poudaril je, da si je Pakistan "vedno prizadeval za mir in varnost v regiji, ne da bi pri tem ogrozil svojo suverenost in ozemeljsko celovitost".

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Veselje v Pakistanu ob prekinitvi ognja icon-picture-layer-2 1 / 2

Dogovor je potrdila tudi indijska vlada, ki pa je pri tem izpostavila, da sta ga dosegli državi na neposrednih pogajanjih. "Indija in Pakistan sta danes dosegla dogovor o prekinitvi ognja in končanju vojaških operacij," je sporočil indijski zunanji minister Subrahmanjam Džaišankar. Ob tem je na omrežju X še zapisal, da je "Indija dosledno vztrajala pri svojem trdnem in brezkompromisnem stališču do terorizma v vseh njegovih oblikah in da bo tako ravnala tudi v prihodnje". Državni sekretar na indijskem zunanjem ministrstvu Vikram Misri je dodal, da sta se za prekinitev ognja danes v telefonskem pogovoru dogovorila vodji vojaških operacij obeh držav. Dogovorila sta se, da bosta obe strani danes popoldne ustavili "vse vojaške operacije na kopnem, v zraku in morju", znova pa se bosta pogovarjala v ponedeljek. Neimenovani vladni vir je medtem povedal, da pogovori o drugih vprašanjih med državama niso predvideni. Pristojna uprava v Pakistanu je nato danes sporočila, da je zračni prostor za vse lete nad državo znova odprt.

Napadi na vojaške letalske baze

Še pred tem je Pakistan sporočil, da je izvedel povračilne napade v Indiji, po tem ko je Indija z raketami obstreljevala tri njena vojaška oporišča znotraj Pakistana, tudi v Ravalpindiju, ki je od prestolnice Islamabad oddaljeno deset kilometrov. "Več lokacij v Indiji je tarča povračilnih napadov," je poročala pakistanska državna televizija. Indija je potrdila, da so bile tarča pakistanskih napadov njihove vojaške letalske baze.

Pakistanska vojska je kasneje sporočila, da je napadla indijsko mesto Adampur v zvezni državi Pandžab in uničila indijski sistem zračne obrambe. Pri tem je po lastnih navedbah uporabila hiperzvočne rakete. Tiskovna predstavnica indijske vojske Vjomika Singh je danes v New Delhiju potrdila, da je Pakistan ponoči izvedel "več hitrih raketnih napadov" na štiri indijska letalska oporišča in da je bila pri tem povzročena omejena škoda na infrastrukturi. Potrdila je tudi pakistanske napade z brezpilotnimi letali na več vojaških ciljev na severozahodu države. Indijski časnik The Indian Express, ki se sklicuje na predstavnika indijske vojske, je sicer poročal, da sistem zračne obrambe ni bil zadet.

Nove žrtve napadov na obeh straneh

Glavno mesto indijskega dela Kašmirja Srinagar so danes večkrat pretresle silovite eksplozije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trača napada naj bi bilo tudi bližnje letališče. Indija je v odgovor na pakistanske povračilne napade vpoklicala okoli 10.500 vojakov, ki jih bodo razporedili po vsej državi do februarja 2028, je sporočilo indijsko obrambno ministrstvo. Pakistanski premier Šarif pa je sklical izredno sejo telesa, zadolženega za nadzor nad pakistanskim jedrskim arzenalom. To telo se običajno sestaja samo v primeru ogrožene nacionalne varnosti. Po sestanku z visokimi predstavniki je poudaril, da se je Pakistan z današnjim ustreznim odgovorom maščeval Indiji za smrt nedolžnih ljudi. Z operacijo, ki so jo po navedbah pakistanskih varnostnih virov začeli v noči na danes, so napadli indijske vojaške objekte, iz katerih so izvajali napade na Pakistan, je po navedbah iz njegovega urada dejal Šarif. "Danes smo Indiji dali ustrezen odgovor in maščevali kri naših nedolžnih državljanov," je še dodal po poročanju AFP.

Indijski vojak v Kašmirju FOTO: Profimedia icon-expand

Vlada v pakistanskem delu Kašmirja je danes sporočila, da je bilo v minuli noči v silovitem indijskem raketnem obstreljevanju blizu meje v pokrajini ubitih enajst civilistov, med njimi otroci, 56 civilistov je bilo ranjenih. Od začetka konflikta v sredo je bilo po navedbah AFP v Pakistanu in Indiji doslej ubitih skupno okoli 60 civilistov. Pakistanski zračni prostor bo zaradi vojaških operacij zaprt "do nedelje do 7. ure po srednjeevropskem času", je še pred dogovoru o premirju sporočila lokalna letalska uprava. Na indijski strani pa je bilo do nadaljnjega za letalski promet zaprtih skupno 32 letališč na severozahodu države.

Indija sprožila 'operacijo Sindoor'