Pakistan ohromljen, po vsej državi zmanjkalo elektrike

Pakistan se sooča s hudo gospodarsko krizo, zaradi katere je vlada nedavno odobrila nov načrt za varčevanje z energijo. Načrt vključuje ukrepe, kot so predčasno zaprtje nakupovalnih središč ter omejitev nakupa izdelkov z nizko energetsko učinkovitostjo.

Prav tako se v zimskem času ponoči zapirajo sistemi za proizvodnjo električne energije, pojasnjuje pakistanski energetski minister Khurram Dastagir. "Ko smo jih zjutraj vklopili, smo na jugu države opazili nihanje frekvence in napetosti, nato pa so se enote za proizvodnjo električne energije ena za drugo izklopile," je še dodal.

Pakistanski sistem za proizvodnjo in distribucijo elektrike je zapletena in občutljiva mreža, težave v enem delu omrežja pa lahko povzročijo izpade po vsej državi, pojasnjuje francoska tiskovna agencija AFP.

Do izpada elektrike je tako prišlo v vseh večjih mestih v državi, vključno z največjim mestom Karači in glavnim mestom Islamabad. Po državi so med drugim ugasnile luči in semaforji. Večina podjetij, bolnišnic in domov ima sicer lastne agregate, ki se vključijo, ko zmanjka elektrike. Medtem ko imajo bolnišnice in večja podjetja večje agregate, pa domovi pogosto nimajo elektrike za več dni.

Popravljalna dela so že v teku, za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo po vsej državi pa bo po ocenah ministra potrebnih vsaj 12 ur, poroča britanski BBC.

Pakistan že dlje časa pestijo težave s pomanjkanjem elektrike zaradi kombinacije različnih dejavnikov, vključno z gospodarsko krizo in pomanjkanjem skladiščnih zmogljivosti. Omejitev porabe elektrike pa je to zimo vplivala zlasti na tekstilno industrijo, ki je ena največjih industrijskih panog v Pakistanu.