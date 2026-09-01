Pakistanski odgovor na Teslo? Med prenosom v živo trčilo v policijski kombi

"V Pakistanu ne primanjkuje talenta," je fraza, ki jo je izrekel pakistanski novinar Muhamed Alijah med snemanjem predstavitve vožnje z vozilom brez voznika.
Nekaj trenutkov zatem pa se je volan obrnil in vozilo je zapeljalo naravnost v policijski kombi, ki je stal parkiran ob cesti. In tako je nastal viralni posnetek.
'Pakistanski odgovor na avtonomno vozilo Tesla: Masla'
Videoposnetek, ki bi moral prikazati pakistansko sposobnost razvoja avtonomnih vozil, ki lahko parirajo Tesli, je tako hitro postal tarča posmeha na družbenih omrežjih. Številni uporabniki so posnetek pospremili s šaljivimi domislicami.
"Predstavljamo pakistanski odgovor na avtonomno vozilo Tesla: Masla," je posnetek komentiral indijski igralec Ranvir Shorey.
"Brat, o talentu si govoril ob nepravem času," je posnetek komentiral eden od uporabnikov družbenih omrežij.
"Kakšen talent! Izognilo se je vsemu drugemu in šlo naravnost v policijski avto," pa je avtonomno vozilo pakistanske izdelave komentiral drugi uporabnik.
"Te niso pretepli policisti? Imel si srečo," pa se je pošalil tretji.
Tehnična napaka zaradi prekinitve internetne povezave
Novinar je za pakistanski časnik Dawn pojasnil, da je video nastal med reportažo o tehnološki inovaciji na področju avtomatizirane vožnje, ki jo je razvil tehnološki navdušenec Ehsan Zafar iz Abbottabada.
"Vse je potekalo v redu, dokler ni prišlo do tehnične napake, ki se je zgodila zaradi prekinitve internetne povezave, kar je povzročilo, da je avto izgubil nadzor in trčil v policijsko vozilo," je dejal in pojasnil, da je bilo vozilo upravljano na daljavo prek spletne povezave.
Dodal je, da se je incident zgodil na območju z visoko stopnjo varnosti in minimalnim prometom. "Če bi se enaka situacija zgodila na prometni cesti, bi bile posledice lahko izjemno nevarne, celo usodne. Tehnološke inovacije so pohvalne, a ne za ceno človeških življenj," je poudaril Alijah.
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