Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pakistanski odgovor na Teslo? Med prenosom v živo trčilo v policijski kombi

Islamabad, 01. 09. 2026 20.07 pred 55 minutami 2 min branja 4

Avtor:
K.H.
Trčenje avtonomnega vozila s policijskim kombijem

Videoposnetek predstavitve avtonomnega vozila v Pakistanu se je končal dokaj klavrno in nepričakovano. Medtem ko je novinar sedel na sovoznikovem sedežu in v kamero govoril o avtonomnem vozilu pakistanske izdelave, se je volan vrtel sam in trčil v policijski kombi. Posnetek je postal viralen in postal tarča posmeha na družbenih omrežjih.

"V Pakistanu ne primanjkuje talenta," je fraza, ki jo je izrekel pakistanski novinar Muhamed Alijah med snemanjem predstavitve vožnje z vozilom brez voznika.

Nekaj trenutkov zatem pa se je volan obrnil in vozilo je zapeljalo naravnost v policijski kombi, ki je stal parkiran ob cesti. In tako je nastal viralni posnetek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Pakistanski odgovor na avtonomno vozilo Tesla: Masla'

Videoposnetek, ki bi moral prikazati pakistansko sposobnost razvoja avtonomnih vozil, ki lahko parirajo Tesli, je tako hitro postal tarča posmeha na družbenih omrežjih. Številni uporabniki so posnetek pospremili s šaljivimi domislicami.

"Predstavljamo pakistanski odgovor na avtonomno vozilo Tesla: Masla," je posnetek komentiral indijski igralec Ranvir Shorey.

"Brat, o talentu si govoril ob nepravem času," je posnetek komentiral eden od uporabnikov družbenih omrežij.

"Kakšen talent! Izognilo se je vsemu drugemu in šlo naravnost v policijski avto," pa je avtonomno vozilo pakistanske izdelave komentiral drugi uporabnik.

"Te niso pretepli policisti? Imel si srečo," pa se je pošalil tretji.

Tehnična napaka zaradi prekinitve internetne povezave

Novinar je za pakistanski časnik Dawn pojasnil, da je video nastal med reportažo o tehnološki inovaciji na področju avtomatizirane vožnje, ki jo je razvil tehnološki navdušenec Ehsan Zafar iz Abbottabada.

"Vse je potekalo v redu, dokler ni prišlo do tehnične napake, ki se je zgodila zaradi prekinitve internetne povezave, kar je povzročilo, da je avto izgubil nadzor in trčil v policijsko vozilo," je dejal in pojasnil, da je bilo vozilo upravljano na daljavo prek spletne povezave.

Dodal je, da se je incident zgodil na območju z visoko stopnjo varnosti in minimalnim prometom. "Če bi se enaka situacija zgodila na prometni cesti, bi bile posledice lahko izjemno nevarne, celo usodne. Tehnološke inovacije so pohvalne, a ne za ceno človeških življenj," je poudaril Alijah.

pakistan avtonomno vozilo samovozeče vozilo policijski kombi

Prvošolcem prvič v roke zastava in ustava

Večinski nadzor nad venezuelsko nafto, Trump pravi 'prevzeli bomo vse'

24ur.com Mesec dni po nesreči Pirc Musarjeve: Posnetki kamer razkrivajo, kaj se je zgodilo
24ur.com Posnetek napada v Mariboru: glasno preklinjal in razbil steklo
24ur.com Nevarna nočna vožnja: skozi tunel pri Splitu na elektičnem skiroju
24ur.com Na zabavi belgijskega pravosodnega ministra urinirali po policijskem vozilu
24ur.com Izredna novinarska konferenca sredi noči: nova vojna pred vrati?
24ur.com Turški novinar v živo poročal s terena, ko so se znova zatresla tla
24ur.com Avtomobil Visme namenoma zavrl tik pred Pogačarjem? Pricurljal je video ...
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bonaventura
01. 09. 2026 21.05
bolje bo če dajo enega talibana v haubo z joystikom...
Odgovori
0 0
SEJBOBOL
01. 09. 2026 21.04
to je narejeno samo za klike ....
Odgovori
+1
1 0
Lev.si
01. 09. 2026 20.36
Bolj izgleda kot da je namenjeno teroristom, da se ne bodo več sami vozili z bombo
Odgovori
+8
8 0
Rock8
01. 09. 2026 20.12
Hahaha,ni blo interneta,no tolko o zanesljivosti....
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Nevesta, o kateri so vsi govorili, pričakuje otroka
Sindrom "zlobnih deklic": Čustveno nasilje med deklicami in njegove posledice
Sindrom "zlobnih deklic": Čustveno nasilje med deklicami in njegove posledice
Dragi šolarji, pogumno v novo šolsko leto
Dragi šolarji, pogumno v novo šolsko leto
Razkrila novo tetovažo na rami, ki je posvečena njenima otrokoma
Razkrila novo tetovažo na rami, ki je posvečena njenima otrokoma
zadovoljna
Portal
Po hudi nesreči je videti bolje kot kdajkoli prej
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Pojavi se nenadoma in brez opozorila: tako prepoznate panični napad
Pojavi se nenadoma in brez opozorila: tako prepoznate panični napad
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
vizita
Portal
Zdravnica opozorila na živila, ki povzročijo nagel dvig krvnega sladkorja: eno izmed njih je zelo zdravo, a je ključen način priprave
Kaj pomeni, če imate zjutraj grenak okus v ustih?
Kaj pomeni, če imate zjutraj grenak okus v ustih?
Cepljenje proti pasovcu lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt
Cepljenje proti pasovcu lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
cekin
Portal
Po 50. letu težje do službe? Nekateri iščejo prav starejše kandidate
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
Učitelj s 25 leti delovne dobe lahko prejme več kot 4.600 evrov bruto
Učitelj s 25 leti delovne dobe lahko prejme več kot 4.600 evrov bruto
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
moskisvet
Portal
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
Dopust, po katerem potrebujete še en dopust: zakaj se to dogaja?
Dopust, po katerem potrebujete še en dopust: zakaj se to dogaja?
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
dominvrt
Portal
Ko je Victoria videla, kaj je vzgojil David, ni našla besed
Zamrzovalnik poln ledu? Ta preprost trik bo močno pospešil odtajanje
Zamrzovalnik poln ledu? Ta preprost trik bo močno pospešil odtajanje
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Kakšen mora biti delovni kotiček šolarja? Napake, ki vplivajo na zbranost in držo
Kakšen mora biti delovni kotiček šolarja? Napake, ki vplivajo na zbranost in držo
okusno
Portal
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Čao Bela
Čao Bela
Premiera
Premiera
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1925