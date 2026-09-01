Pakistanski odgovor na Teslo? Med prenosom v živo trčilo v policijski kombi

"V Pakistanu ne primanjkuje talenta," je fraza, ki jo je izrekel pakistanski novinar Muhamed Alijah med snemanjem predstavitve vožnje z vozilom brez voznika. Nekaj trenutkov zatem pa se je volan obrnil in vozilo je zapeljalo naravnost v policijski kombi, ki je stal parkiran ob cesti. In tako je nastal viralni posnetek.

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'Pakistanski odgovor na avtonomno vozilo Tesla: Masla'

Videoposnetek, ki bi moral prikazati pakistansko sposobnost razvoja avtonomnih vozil, ki lahko parirajo Tesli, je tako hitro postal tarča posmeha na družbenih omrežjih. Številni uporabniki so posnetek pospremili s šaljivimi domislicami. "Predstavljamo pakistanski odgovor na avtonomno vozilo Tesla: Masla," je posnetek komentiral indijski igralec Ranvir Shorey. "Brat, o talentu si govoril ob nepravem času," je posnetek komentiral eden od uporabnikov družbenih omrežij. "Kakšen talent! Izognilo se je vsemu drugemu in šlo naravnost v policijski avto," pa je avtonomno vozilo pakistanske izdelave komentiral drugi uporabnik. "Te niso pretepli policisti? Imel si srečo," pa se je pošalil tretji.

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