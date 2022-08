Pakistanski živalski vrt bo na dražbi kupcem ponudil 12 levov

Zaradi prenatrpanosti tako 11. avgusta pripravljajo dražbo, na kateri bodo na prodaj ponudili 12 levov, starih od dve do pet let, poroča France24. "Ne le, da bomo s tem sprostili prostor, temveč bomo tudi zmanjšali stroške za hranjenje teh velikih divjih mačk," je dejal Janjua.

Živalski vrt Lahore Safari ima toliko velikih mačk, da se morajo njihovi levi in tigri po ogradi sprehajati izmenično, je povedal namestnik direktorja živalskega vrta Tanvir Ahmed Janjua . V živalskem vrtu je trenutno 29 levov, prav tako pa imajo tudi šest tigrov in dva jaguarja.

Izklicna cena za eno divjo mačko je 150.000 pakistanskih rupij (okoli 655 evrov), a upajo, da bo vsaka izmed njih dosegla vsaj dva milijona rupij (okoli 8740 evrov). Vendar pa na dražbi ne more sodelovati kar vsakdo. Kupci modo morali biti namreč registrirani pri oblasteh in dokazati, da imajo sredstva za zagotovitev ustrezne oskrbe živali in ustrezne pogoje za njihovo bivanje.

Ideja živalskega vrta naletela na kritike naravovarstvenikov

Vendar pa se nekaterim ideja živalskega vrta ne zdi tako fenomenalna. Dražbi namreč nasprotujejo številni naravovarstveniki, okoljevarstvena skupina WWF pa meni, da bi bilo treba živali premestiti v druge uveljavljene živalske vrtove ali pa kvečjemu sterilizirati samice oz. jih oskrbeti s kontracepcijskimi sredstvi za živali.

"Izmenjave živali in donacije med živalskimi vrtovi so splošno sprejeta praksa," je dejala Uzma Khan iz WWF in ob tem dodala, da dražbe, kot jo načrtuje živalski vrt Lahore Safari, pravzaprav spodbujajo trgovino z živalmi. "Kar pa je kontraproduktivno za ohranjanje živalskih vrst," je dejala.

Levi, tigri in druge eksotične živali kot hišni ljubljenčki sicer v Pakistanu niso nič neobičajnega in veljajo celo za statusni simbol. Premožni lastniki objavljajo slike in videoposnetke svojih velikih mačk na družbenih omrežjih in jih posojajo kot rekvizite za filme in fotografiranja.

Podobno dražbo so v živalskem vrtu načrtovali že lani, vendar je takratni poskus propadel, saj potencialni kupci niso imeli potrebne dokumentacije oz. dovoljenj za udeležbo na dražbi. Letos namerava na dražbi sodelovati tudi Nouman Hassan, ki že ima v lasti enega tigra. "Zagotovo bom poskušal kupiti dva ali tri leve," je dejal in dodal, da je dražba odličen način za diverzifikacijo genskega sklada za zasebne zbiratelje, ki že imajo katero izmed velikih mačk.