Dan pred aretacijo nakazal milijone za luksuzno palačo

Jeffrey Epstein je dan pred aretacijo leta 2019 poskušal kupiti večmilijonsko palačo v Maroku, kažejo dokumenti, ki jih je prejšnji mesec objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje. Epstein si je za nakup Bin Ennakhila prizadeval že od leta 2011, vendar so se spori s prodajalcem glede cene in dogovora o nakupu vlekli leta. Veličastna palača v prestižni soseski Palmeraie v Marakešu je opisana kot arhitekturna mojstrovina, ki jo je zgradilo 1300 obrtnikov in se ponaša z bogato okrašenimi rezbarijami in mozaiki.

Epstein je 5. julija 2019, dan pred aretacijo, podpisal bančno nakazilo v višini 14,95 milijona dolarjev (12,6 milijona evrov), potem ko je dosegel dogovor o nakupu nepremičnine s strani offshore podjetja, ki je bilo lastnik nepremičnine, za 18 milijonov evrov. Glede na objavljene dokumente je bil prenos denarja Epsteinova zadnja večja finančna transakcija pred njegovo aretacijo zaradi obtožb o trgovini z ljudmi.

Tri dni po aretaciji je Epsteinov računovodja Richard Kahn preklical bančno nakazilo in nakup na koncu ni bil nikoli zaključen.

Zatočišče pred ameriškimi oblastmi?

Maroko z ZDA nima pogodbe o izročitvi, zato mediji ugibajo, da je bil eden od Epsteinovih motivov za nakup nepremičnine morda umik v tako državo, da bi se izognil aretaciji, če bi proti njemu vložili nove obtožbe. Menijo, da bi "bilo smiselno, če bi razmišljal o morebitnem zatočišču, kjer bi še vedno lahko živel kot kralj". Objavljeni dokumenti sicer ne vsebujejo nobene omembe, da bi Epstein o Maroku razpravljal kot o morebitnem zatočišču pred ameriškimi oblastmi.

Maroška viza iz Epsteinovih dokumentov FOTO: Profimedia

Tudi nekdanji Epsteinov sodelavec, ki ni želel biti imenovan, je dejal, da prav izvršena denarna transakcija kaže, da Epstein "ni imel pojma" o svoji skorajšnji aretaciji.

Povezave z Marokom

Kot piše BBC, Epsteinove povezave z Marokom segajo vsaj v začetek 2000-ih let. Virginia Giuffre, ena njegovih najvidnejših žrtev, pa je v svojih spominih pripovedovala, kako sta jo Epstein in njegova sodelavka Ghislaine Maxwell pripeljala v Tanger, da bi si ogledala notranjo opremo številnih luksuznih nepremičnin. Takrat je Epstein želel del svojega doma na zloglasnem otoku preurediti v maroškem slogu. Leta 2002 se je Epstein udeležil poroke maroškega kralja Mohameda, kamor ga je povabil nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton. Epstein je bil leta 2008 v Združenih državah Amerike obsojen zaradi nagovarjanja mladoletnih k spolnim storitvam, po izpustitvi iz hišnega pripora leta 2010 pa se zdi, da se je njegovo zanimanje za Maroko povečalo, dodaja BBC.

Peter Mandelson in Jeffrey Epstein FOTO: Profimedia

Objavljeni dokumenti namreč kažejo, da je Epstein istega leta prosil nekdanjega britanskega veleposlanika Petra Mandelsona, naj mu najde nekoga, ki bi mu lahko "našel hišo v Marakešu".

V dokumentih je podrobno opisano, kako je Epstein od leta 2012 občasno obiskoval Maroko in se nastanil v ekskluzivnem okrožju Palmeraie, kjer živi bogata skupnost izseljencev, vključno z Jaborjem al Thanijem iz katarske kraljeve družine, tesnim sodelavcem, ki ga je opisal kot svojega "arabskega brata".

Na vsak način želel "med palme"

Epsteinovo dekle, Belorusinja Karyna Shuliak, je začela voditi iskanje nepremičnine v Marakešu, številni stiki so bili dokumentirani v e-poštnih sporočilih pod njenim imenom.

Karyna Shuliak in Jeffrey Epstein FOTO: Profimedia