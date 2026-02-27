Naslovnica
Tujina

Dan pred aretacijo nakazal milijone za luksuzno palačo

Marakeš, 27. 02. 2026 11.03 pred 1 uro 4 min branja 5

Avtor:
T.H.
Karyna Shuliak in Jeffrey Epstein

Za visokim obzidjem se razprostira kot zasebno kraljestvo. Posestvo Bin Ennakhil v Maroku se razprostira na skoraj petih hektarjih, ima 60 fontan iz marmorja, saloni, okrašeni z zlatimi draperijami, se odpirajo na vrtove, prepredene z oljkami in več kot 2000 palmami. Za svoje domovanje (ali zatočišče) si ga je zaželel zloglasni Jeffrey Epstein. Denar je že nakazal, nato pa mu je načrte prekrižala aretacija zaradi napeljevanja mladoletnic k spolnim odnosom.

Jeffrey Epstein je dan pred aretacijo leta 2019 poskušal kupiti večmilijonsko palačo v Maroku, kažejo dokumenti, ki jih je prejšnji mesec objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Epstein si je za nakup Bin Ennakhila prizadeval že od leta 2011, vendar so se spori s prodajalcem glede cene in dogovora o nakupu vlekli leta.

Veličastna palača v prestižni soseski Palmeraie v Marakešu je opisana kot arhitekturna mojstrovina, ki jo je zgradilo 1300 obrtnikov in se ponaša z bogato okrašenimi rezbarijami in mozaiki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Epstein je 5. julija 2019, dan pred aretacijo, podpisal bančno nakazilo v višini 14,95 milijona dolarjev (12,6 milijona evrov), potem ko je dosegel dogovor o nakupu nepremičnine s strani offshore podjetja, ki je bilo lastnik nepremičnine, za 18 milijonov evrov.

Glede na objavljene dokumente je bil prenos denarja Epsteinova zadnja večja finančna transakcija pred njegovo aretacijo zaradi obtožb o trgovini z ljudmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tri dni po aretaciji je Epsteinov računovodja Richard Kahn preklical bančno nakazilo in nakup na koncu ni bil nikoli zaključen.

Zatočišče pred ameriškimi oblastmi?

Maroko z ZDA nima pogodbe o izročitvi, zato mediji ugibajo, da je bil eden od Epsteinovih motivov za nakup nepremičnine morda umik v tako državo, da bi se izognil aretaciji, če bi proti njemu vložili nove obtožbe. Menijo, da bi "bilo smiselno, če bi razmišljal o morebitnem zatočišču, kjer bi še vedno lahko živel kot kralj". Objavljeni dokumenti sicer ne vsebujejo nobene omembe, da bi Epstein o Maroku razpravljal kot o morebitnem zatočišču pred ameriškimi oblastmi.

Maroška viza iz Epsteinovih dokumentov
Maroška viza iz Epsteinovih dokumentov
FOTO: Profimedia

Tudi nekdanji Epsteinov sodelavec, ki ni želel biti imenovan, je dejal, da prav izvršena denarna transakcija kaže, da Epstein "ni imel pojma" o svoji skorajšnji aretaciji.

Povezave z Marokom

Kot piše BBC, Epsteinove povezave z Marokom segajo vsaj v začetek 2000-ih let. Virginia Giuffre, ena njegovih najvidnejših žrtev, pa je v svojih spominih pripovedovala, kako sta jo Epstein in njegova sodelavka Ghislaine Maxwell pripeljala v Tanger, da bi si ogledala notranjo opremo številnih luksuznih nepremičnin.

Takrat je Epstein želel del svojega doma na zloglasnem otoku preurediti v maroškem slogu.

Leta 2002 se je Epstein udeležil poroke maroškega kralja Mohameda, kamor ga je povabil nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton.

Epstein je bil leta 2008 v Združenih državah Amerike obsojen zaradi nagovarjanja mladoletnih k spolnim storitvam, po izpustitvi iz hišnega pripora leta 2010 pa se zdi, da se je njegovo zanimanje za Maroko povečalo, dodaja BBC.

Peter Mandelson in Jeffrey Epstein
Peter Mandelson in Jeffrey Epstein
FOTO: Profimedia

Objavljeni dokumenti namreč kažejo, da je Epstein istega leta prosil nekdanjega britanskega veleposlanika Petra Mandelsona, naj mu najde nekoga, ki bi mu lahko "našel hišo v Marakešu".

Preberi še Bivši britanski veleposlanik na prostosti do nadaljnjih preiskav

V dokumentih je podrobno opisano, kako je Epstein od leta 2012 občasno obiskoval Maroko in se nastanil v ekskluzivnem okrožju Palmeraie, kjer živi bogata skupnost izseljencev, vključno z Jaborjem al Thanijem iz katarske kraljeve družine, tesnim sodelavcem, ki ga je opisal kot svojega "arabskega brata".

Na vsak način želel "med palme"

Epsteinovo dekle, Belorusinja Karyna Shuliak, je začela voditi iskanje nepremičnine v Marakešu, številni stiki so bili dokumentirani v e-poštnih sporočilih pod njenim imenom.

Karyna Shuliak in Jeffrey Epstein
Karyna Shuliak in Jeffrey Epstein
FOTO: Profimedia

Marc Leon, partner nepremičninskega podjetja Kensington Luxury Properties, je za BBC povedal, da se je Epstein že leta 2011 osredotočil na njihovo nepremičnino Bin Ennakhil – kar v arabščini pomeni med palmami.

Vir blizu Epsteina je za BBC povedal, da je bil takrat Epstein mnenja, da je palača, v lasti nemškega mogotca Gunterja Kissa, s 55 milijoni evrov precenjena, njegova prvotna ponudba pa je bila tako nizka, da se je Kiss užalil in ni hotel več poslovati z Epsteinom.

Epstein je nato opravil nadaljnje oglede nepremičnine. Ko je Shuliakova oddala končno ponudbo zanjo, se je Epstein pretvarjal, da deluje v imenu svojega prijatelja Leona Blacka, milijarderskega vlagatelja.

Na koncu je postalo jasno, da je bil Epstein pravi potencialni kupec, vendar se je prodajalec "g. Kiss" - kot je naveden v elektronskih sporočilih iz objavljenih dokumentov - strinjal z nadaljevanjem pogajanj, kažejo dokumenti in vir blizu Epsteina.

Jeffrey Epstein palača maroko Bin Ennakhil nakup

KOMENTARJI5

royayers
27. 02. 2026 11.59
To je nepomembna novica. Zakaj ministrstvo za pravosodje to objavi, skriva pa na milijone dokumentov, kjer je omenjen spolni predator Trump?
Odgovori
+1
1 0
Maribor?an 1
27. 02. 2026 11.57
Če pogledamo kako je nekdo nesramno bogat je to ne humano in na splošno bi bilo treba uzakonitev da razmerje med delavcem in najvišjim ne bi smelo prekoračiti 3 ali 5 x vrednosti. Dan danes pa pri nas en 800€ drugi pa 6000€
Odgovori
+1
1 0
suleol
27. 02. 2026 11.51
super vsaj nekdo imel korist od njega
Odgovori
0 0
Murkovzos
27. 02. 2026 11.46
Ta volk je že mrtev. Kje so ostali iz tovarne?
Odgovori
+3
3 0
suleol
27. 02. 2026 11.51
tako ja ostali ki so vedeli in sodelovali verjetno nadaljujejo s temi gnusnimi stvarmi
Odgovori
+3
3 0
