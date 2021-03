Palav bo prve turiste po letu dni pozdravil s predsedniškim spremstvom

Otoška državica z okoli 20.000 prebivalci se po letu dni odpira za turiste iz Tajvana. 110 turistov bo prispelo jutri, upoštevati pa bodo morali stroge covidne ukrepe. Prvi turisti bodo ob prihodu na Palav dobili kar predsedniško dobrodošlico. Predsednik te otoške državice bo namreč odpotoval na Tajvan in skupino sam pospremil na otoke.

Turisti bodo morali za sanjske počitnice sicer odšteti od 1780 do 2300 evrov. Poleg tega jih bodo pred letom iz Tajvana testirali na covid-19. Vsi, ki so se prijavili na počitnice, pa so morali pred tem tudi izkazati, da v zadnjih šestih mesecih niso zapuščali Tajvana.

Poleg tega je število dni, ki jih bodo lahko turisti preživeli na otokih, omejeno na največ osem, med počitnikovanjem pa se bodo morali izogibati gneči ter lokalnim prebivalcem. Na drugi strani bodo tudi območja, kjer se bodo v tistem trenutku nahajali turisti, zaprta za lokalno prebivalstvo, poroča Guardian. Potovanje organizira turistična agencija KKDay, povpraševanja pa je bilo kljub covidnim omejitvam ogromno.

Gospodarstvo Palava je močno odvisno od turizma, pred pandemijo je predstavljal kar 50 odstotkov BDP-ja. Pandemija ter posledične omejitve so državo hudo prizadele. Največ turistov sicer tradicionalno prihaja iz Kitajske in Japonske.

Palav je sicer uradno v času pandemije zabeležil le 10 smrtnih žrtev s covidom-19 ter nekaj več kot 1000 primerov okužbe. Do sredine aprila naj bi bilo cepljenih že 60 odstotkov odraslega prebivalstva, do poletja pa kar 80 odstotkov.