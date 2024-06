Palestinci bežijo iz Gaze, na Zahodnem bregu ostali brez strehe nad glavo

A kljub evakuaciji naj bi bile razmere v Sheyaiyi "povsem strašljive". Prebivalci in palestinski mediji, povezani s Hamasom, so že v četrtek poročali o vrsti izraelskih zračnih napadov, pozneje pa so sporočili, da so izraelske sile napredovale na vzhodna območja. Na videoposnetkih je videti ljudi, kako se skrivajo, na stotine civilistov, ki peš bežijo z vojnega območja in več ranjenih otrok.

Nasilju na Zahodnem bregu ni videti konca

Prebivalce vasi Umm al-Kheir na Zahodnem bregu so v sredo zjutraj zbudili zvoki buldožerjev, poleg njih pa kopica izraelskih vojakov. Porušili so šest hiš, šotorišča, električni generator, sončne celice in rezervoar za vodo, so povedali prebivalci vasi, ki so večinoma pastirji. Poškodovana so bila tudi kmetijska zemljišča in ograje.

Kot poroča Guardian, so uničili približno tretjino infrastrukture v vasi. "Na izraelskih sodiščih se že leta borimo proti takšnim dejanjem, to so storili že prej," je dejal Eid Sulejman, ki živi v vasi. "Toda tokrat so prišli, ne da bi prej obvestili, nismo imeli časa niti, da poberemo svoje stvari."