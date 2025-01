Reka razseljenih Palestincev se vrača domov

Izrael je pred tem ob koncu tedna blokiral množico več deset tisoč Palestincev, da se vrnejo na svoje domove na severu. Izrael je vztrajal, da civilistom ne bodo dovolili prehoda, dokler palestinske oborožene skupine iz ujetništva ne spustijo civilistke, ki bi jo morali po izraelskih navedbah predati že v soboto.

Na posnetkih blizu t. i. koridorja Necarim, ki ločuje severni in južni del Gaze, je bilo v nedeljo videti veliko množico ljudi, ki je ob morju čakala, da se lahko vrne na sever enklave.

Koridor Necarim je sedem kilometrov širok pas med Izraelom in Sredozemskim morjem, ki ga je med okupacijo oblikovala in utrdila izraelska vojska. Sever Gaze je bil v več kot 15 mesecih agresije podvržen najbolj uničujočim izraelskim napadom, razmere pa so bile še posebej hude v zadnjih mesecih pred sprejetjem dogovora o prekinitvi ognja in izmenjavo ujetnikov med Izraelom in Hamasom.