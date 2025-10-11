Svetli način
Tujina

Pretresljivi prizori vračanja med ruševine: 'Ni pogojev za življenje'

Gaza, 11. 10. 2025 12.27 | Posodobljeno pred eno minuto

Dva dni pred iztekom roka za izpustitev izraelskih talcev se tisoči Palestincev vračajo na sever Gaze, v porušena mesta, kjer ni skoraj ničesar več. Kljub obljubam o prihodu humanitarne pomoči ta še ni prispela, medtem ko se prebivalci med ruševinami trudijo znova postaviti svoje domove in življenje.

Od petka opoldne, ko je začelo veljati premirje med Izraelom in Hamasom, teče 72-urni rok, v katerem mora Hamas izpustiti vse izraelske talce iz Gaze. Do izteka roka so le še dva dni, medtem ko Hamas zahteva izpustitev več znanih palestinskih zapornikov, ki jih Izrael ni vključil na uradni seznam približno 250 oseb, objavljen v petek, poroča BBC.

Prva faza premirja predvideva povečanje humanitarne pomoči v Gazo, vendar se to po poročanju Unicefa še ni zgodilo. "Stotine tovornjakov s pomočjo čakajo na vstop," so sporočili iz organizacije, ki opozarja na nujno potrebo po vodi, hrani in zdravilih.

Medtem se tisoči Palestincev odpravljajo na težko pot iz juga nazaj proti severu, do domov, ki so večinoma porušeni ali neobstoječi. Po umiku izraelskih sil iz delov enklave in ponovnem odprtju obalne ceste al-Rašid se ljudje po poročanju Al Jazeere vračajo k ruševinam, ki so nekoč predstavljale njihovo življenje.

"Vidimo otroke, ženske, starejše, avtomobile, vozove, celo oslovske vozove, naložene s pohištvom," iz Nuseirata poroča novinar Al Jazeere Tareq Abu Azzoum. "Družine podirajo svoje začasne šotore, da jih znova postavijo na ruševinah svojih domov."

Po mesecih neprestanega bombardiranja Gaza skorajda ne obstaja več. Brez elektrike, vode, infrastrukture, ostali so le ostanki hiš. "Zdaj je nujno zagotoviti premična zavetišča in šotore za vračajoče se družine," opozarja novinar Moath Kahlout iz Deir el-Balaha. "Ljudje hodijo proti neznanemu, s seboj nosijo le tisto malo, kar jim je ostalo."

Kljub vsemu izgubljenemu je odločnost, da se vrnejo, neomajna. Naim Irheem, ki je med vojno izgubil sina, vse hčere pa so bile ranjene, pravi: "Vračam se v Gazo, čeprav tam ni pogojev za življenje. Ni vode, ni infrastrukture. Vse je izjemno težko, a moramo se vrniti."

Za mnoge pomeni vrnitev le pogled v pepel. A kot je dejal Kahlout: "Palestinci so pod izraelsko okupacijo že generacije kazali izjemno odpornost. Vsak korak nazaj ni le vrnitev, temveč dejanje kljubovanja in upanja."

Na ulicah Gaze so novinarji poročali o obrazih, ki združujejo utrujenost, žalost in upanje. Mnogi ne vedo, ali njihovi domovi še stojijo, a vračajo se, oprijeti upanja, je dejal Al Jazeerin dopisnik Ibrahim al-Khalil.

Gaza Izrael premirje vračanje
