Palestinci zavrnili dogovor med Izraelom in Združenimi arabskimi emirati

Tiskovni predstavnik palestinskega predsednika Mahmuda Abasa , Nabil abu Rudeineh , je dogovor označil za izdajo islamskega svetišča Al Aksa, Jeruzalema in Palestine. "Palestinci bomo ostali združeni proti temu nepravičnemu koraku in opozarjamo naše arabske brate, naj se ne podvržejo ameriškemu pritisku in naj ne sledijo primeru Združenih arabskih emiratov," je dejal.

Do dogovora kritična tudi Turčija in Iran

Tudi Turčija in Iran sta bila kritična do dogovora. Ankara ga je označila za izdajo Palestincev. "Zgodovina in zavest ljudi v regiji ne bosta pozabili in nikoli oprostili takšnega hinavskega dejanja Združenih arabskih emiratov," so danes sporočil s turškega zunanjega ministrstva.

Po njihovem mnenju je zalivska država ravnala iz lastnih ozkogledih interesov. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je bil še ostrejši in je zagrozil z zamrznitvijo diplomatskih odnosov z Združenimi arabskimi emirati. "Dal sem ukaz zunanjemu ministru. Rekel sem, da lahko začasno prekinemo diplomatske odnose z administracijo v Abu Dabiju ali pa odpokličemo našega veleposlanika,"je povedal.

"To je bila strateška neumnost, ki bo na koncu samo še okrepila protiizraelsko fronto," pa je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Vlada v Abu Dabiju je zavedla Palestince s svojo sramotno in na trenutke nevarno odločitvijo, da vzpostavi diplomatske odnose.

Diplomatske odnose z Izraelom imata le Egipt in Jordanija

Od arabskih držav imata diplomatske odnose z Izraelom trenutno le Egipt in Jordanija. Izrael in Združeni arabski emirati so si diplomatske odnose prizadevali vzpostaviti že nekaj let, državi pa imata gospodarske odnose že več let kljub pomanjkanju formalnega mirovnega sporazuma.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem v New Yorku novico o dogovoru previdno pozdravil z izrazom upanja, da lahko to pripomore k uresničitvi rešitve dveh držav Izraela in Palestine.

Tiskovni predstavnik Guterresa Stephane Dujarric je dejal, da generalni sekretar poziva Izraelce in Palestince, naj obnovijo pogajanja v smeri rešitve dveh držav v skladu z resolucijami ZN, mednarodnim pravom in bilateralnimi dogovori.

V Evropi so bolj optimistični. Evropska komisija je dogovor ocenila v bolj pozitivni luči, saj da je to lahko v prid stabilnost v regiji, je sporočila tiskovna predstavnica Nabila Massrali.

Nemški zunanji ministerHeiko Maas je čestital izraelskemu kolegu zaradi zgodovinskega koraka. Tudi Francija je pozdravila dogovor.