Palestinec, ki so ga privezali na vozilo: Upal sem, da bom umrl

Palestinec, ki so ga izraelski vojaki ranjenega privezali na sprednji del vojaškega vozila in se z njim vozili po Dženinu, je v bolnišnici. Dejal, da so ga potem, ko je bil ranjen, izraelski vojaki najprej pretepli, nato pa privezali na vozilo. "Upal sem, da bom umrl," je povedal novinarjem. Poleg poškodb noge in roke je utrpel tudi hude opekline po hrbtu zaradi razgrete pločevine, na kateri je ležal. Čeprav so izraelske oblasti priznale kršenje pravil in napovedale preiskavo, pa to mlademu Palestincu ni v uteho. "To so samo besede, v resnici ne bodo kaznovali nikogar," je prepričan.

23-letni prodajalec zelenjave Mudžahed Abada leži v bolniški postelji, desno roko ima fiksirano s kovinskimi palicami, poškodovano ima tudi nogo. "Ne morem premikati noge. Roka me strašno boli. Hudo mi je zaradi tega, kar se je zgodilo," je povedal novinarjem. "Upal sem, da bom umrl, preden so prišli izraelski vojaki. Pričakoval sem, da bodo oskrbeli moje rane, ne pa da me bodo pretepli, ko sem že imel dve resni poškodbi," je dejal. Med racijo je bil namreč poškodovan, nato pa so ga še pretepli.

"Izraelski vojaki so se smejali in se mi posmehovali, medtem ko so me brutalno pretepali. Dva izraelska vojaka sta me zgrabila za roke, druga dva za noge in me začeli zibati levo in desno. Dvakrat sem padel na tla in ob tretjem poskusu so me vrgli na sprednji del vozila. Ta je bil izjemno vroč, tako da me je opeklo po hrbtu. Vozili so me sem in tja dvajset minut," je za Al Jazeero opisal sobotno dogajanje med racijo na Zahodnem bregu. Najbolj se je bal, da bi voznik naglo stopil na zavoro in bi padel na tla. Zdravnik iz bolnišnice Ibn Sina, ki ga obravnava, je za AFP dejal, da je Abada utrpel opekline na hrbtu, od vratu do križa.

Dogodek bi morda ostal neopažen, če ga ne bi posneli in bi posnetki zakrožili po spletu. Izraelska vojska je posledično dogodek potrdila. Poudarili so, da je bilo ravnanje vojakov "v nasprotju z ukazi in standardnimi operativnimi postopki". Kot so pojasnili, je bil Abada aretiran med "protiteroristično operacijo", a so ga pozneje izpustili. 23-letnik pravi, da ni del nobene militantne skupine, da med racijo njegovega doma niso našli ničesar in da vojska ni imela razloga, da bi ga napadla. "Proti meni so storili kaznivo dejanje. Z menoj so grozljivo ravnali. Nisem na nobenem seznamu. Rekel sem jim, naj me pregledajo in so me pregledali, a so me še vedno trpinčili," je povedal za The National.