Palestinec streljal na avtomobil, ranil moškega in dve deklici

Palestinski strelec je na okupiranem Zahodnem bregu streljal na avtomobil in ranil tri Izraelce, med njimi dve dekleti, so sporočile izraelske oblasti. Osumljenec je pobegnil s kraja streljanja, vendar so ga kasneje prijeli. Krvavi napad je bil zadnji v nizu nasilja, ki je zajel regijo, povečal število smrtnih žrtev in sprožil najhujše spopade med Izraelom in Palestinci na Zahodnem bregu v skoraj dveh desetletjih.

Do streljanja je prišlo na južnem Zahodnem bregu, ki ga zaseda Izrael in je običajno mirnejši od severnega. Izraelska vojska je sporočila, da je strelec streljal na avtomobil iz vozečega vozila. Izraelska reševalna služba MDA je sporočila, da so bili ranjeni trije Izraelci, med njimi 35-letnik, ki je v resnem, a stabilnem stanju. Dve deklici, stari 9 in 14 let, sta bili lažje ranjeni.

Vojska je sporočila, da so prijeli osumljenega strelca v mestu Betlehem ter zasegli njegov avtomobil in v njem najdeno avtomatsko puško. Vojaki so aretirali še dva osumljenca, je sporočila vojska. Palestinska militantna skupina Hamas, ki vlada na območju Gaze, je pohvalila napad, vendar ni prevzela odgovornosti zanj.

