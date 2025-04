Trupla palestinskih reševalcev z zvezanimi rokami in nogami ter strelnimi ranami

V množičnem grobišču v Gazi so našli 15 trupel palestinskih reševalcev, ki so jih ubile izraelske sile po vnovičnem kopenskem vdoru v to palestinsko enklavo. Po besedah očividcev je imelo nekaj trupel reševalcev zvezane roke ali noge, na glavi ali prsih pa so imeli strelne rane. To nakazuje, da bi lahko šlo za množično usmrtitev civilistov, kar je še en primer, ki bi ga lahko ICC uporabil kot dokaz, da Izrael v Gazi izvaja vojne zločine.

Agencija Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) je v četrtek sporočila, da je bilo v zadnjem tednu v Gazi ubitih osem njenih uslužbencev, medtem ko je Palestinsko društvo Rdečega polmeseca (PRCS) sporočilo, da pogrešajo devet njihovih reševalcev nujne medicinske pomoči od prejšnje nedelje, ko so izraelske sile streljale na reševalna in gasilska vozila v Rafi na jugu Gaze. Združeni narodi (ZN) so v ponedeljek sporočili, da so v pesku na jugu Gaze odkrili množično grobišče, v katerem so našli 15 trupel reševalcev in humanitarnih delavcev Rdečega polmeseca, palestinske civilne zaščite in Združenih narodov. Vodja humanitarne službe ZN Tom Fletcher je v objavi na X dejal, da so bila trupla pokopana v bližini "uničenih in dobro označenih vozil". "Izraelske sile so reševalce ubile medtem ko so ti skušali reševati življenja. Zahtevamo odgovore in pravico," je poudaril Fletcher.

Trupla z zvezanimi rokami in strelnimi ranami na glavi in prsih

Palestinski Rdeči polmesec je v nedeljo sporočil, da so našli trupla osmih svojih zdravnikov, šestih članov agencije za civilno zaščito v Gazi in enega uslužbenca ZN, ki so jih pogrešali po napadu izraelske vojske v Rafi. En zdravnik Rdečega polmeseca je še vedno pogrešan. Nekaj trupel reševalcev in humanitarnih delavcev, ki so jih našli v množičnem grobišču, ima zvezane roke ali noge, na glavi in prsih pa imajo strelne rane, pravijo očividci, poroča The Guardian. Ta pričevanja so dodatni dokaz, da je izraelska vojska 23. marca zelo verjetno storila resen vojni zločin. Dve žrtvi naj bi ubili v zgodnjih jutranjih urah, ko je bilo njuno reševalno vozilo na poti po ranjene ljudi na prizorišče zračnega napada. Preostalih 13 mrtvih je bilo v konvoju reševalnih vozil in vozil civilne zaščite, ki so se odpravili na pomoč njihovima dvema kolegoma. Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je za AFP povedal, da "razpoložljive informacije kažejo, da so prvo ekipo izraelske sile ubile 23. marca in da so bile druge reševalne ekipe napadene ena za drugo v nekaj urah, ko so iskale svoje pogrešane kolege".

Množično grobišče v Rafi FOTO: APTN Video - posnetek zaslona icon-expand

Mednarodnim humanitarnim ekipam so dostop do prizorišča odobrili šele minuli vikend, nekaj dni po potencialnem vojnem zločinu. V soboto so našli eno truplo, nato pa v nedeljo še 14 trupel, ki so jih odpeljali na obdukcijo v Han Junis. Zdravnik Ahmed Al Fara iz bolnišnice Naser v Han Junisu je videl nekaj posmrtnih ostankov reševalcev, ki so jih pripeljali na obdukcijo. "Videl sem tri trupla, ko so jih prepeljali v bolnišnico Naser. Imeli so naboje v prsih in glavi. Bili so usmrčeni. Imeli so zvezane roke," je dejal Fara. "Zvezali so jih, da se niso mogli premikati, nato pa so jih ubili," je dejal.

Novinarjem časnika The Guardian je pokazal tudi fotografije enega od umrčenih, ki jih je posnel ob prihodu trupla v bolnišnico. Te kažejo roke enega od trupel, ki imajo okoli zapestij zvezano črno vrvico. Drugi očividec je v nedeljo sodeloval pri izkopavanju trupel v Rafi. "Trupla sem videl na lastne oči, ko smo jih našli v množičnem grobišču," je povedal za The Guardian. "Na prsih so imeli znake več strelov. Eden od njih je imel zvezane noge. Eden je bil ustreljen v glavo. Bili so usmrčeni," je dejal. Direktor zdravstvenih programov Rdečega polmeseca v Gazi, Bašar Murad, je dejal, da je bil eden od reševalcev v telefonski zvezi z dispečerjem reševalnih vozil, ko se je zgodil napad. Med klicem so se v neposredni bližini slišali streli, prav tako je slišal glasove izraelskih vojakov, ki so govorili v hebrejščini in ukazali pridržanje reševalcev. "Zberite jih ob steni in prinesite kakšna sredstva, da jih zvežete," je bil eden od stavkov, ki jih je po Muradovih besedah slišal dispečer. Klic sicer ni bil posnet. Mahmoud Basal, tiskovni predstavnik palestinske civilne zaščite v Gazi, je dejal, da imajo vsa trupla najmanj 20 strelnih ran in potrdil, da ima "vsaj eno od njih zvezane noge". Ta pričevanja so podkrepila obtožbe visokega palestinskega uradnika Rdečega polmeseca, palestinske civilne zaščite in zdravstvenega ministrstva v Gazi, da so bile nekatere žrtve ustreljene, potem ko so jih izraelski vojaki pridržali in zaprli.

'Običajno nam ne zmanjka besed, a včasih težko najdemo prave besede ...'

Iz ZN so sporočili, da so reševalna vozila in druga vozila iz konvoja z buldožerji zakopali v pesek poleg trupel. S tem naj bi skušali prikriti zločin. Ekipa ZN, ki je odkrila grobišče, je posnela video s prizorišča, na katerem se med drugim vidijo uničena in zmečkana vozila ZN, reševalcev in gasilcev. "To je velik udarec za nas ... Ti ljudje so bili ustreljeni," je dejal Jens Laerke, tiskovni predstavnik urada ZN za usklajevanje pomoči. "Običajno nam ne zmanjka besed, saj smo predstavniki za stike z javnostmi, a včasih težko najdemo prave besede. In to je eden takšnih primerov," je dejal.

